Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хорватия. Футбольная лига
Команды
Славен Белупо
Josip Mitrović
Статистика
Josip Mitrović - статистика
Славен Белупо
#11 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Рудеш
2 : 2
18.09.2026
Славен Белупо
1' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Хайдук
1 : 0
13.09.2026
Славен Белупо
1' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Славен Белупо
2 : 1
06.09.2026
Локомотива
1' - 90'
48'
Статистика по турнирам
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
25
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Фортуна
0 : 0
18.05.2025
Утрехт
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.05.2025
Фортуна
1' - 67'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Фортуна
1 : 0
10.05.2025
НАК Бреда
56' - 90'
63'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
ПСВ
4 : 1
03.05.2025
Фортуна
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 0
27.04.2025
Виллем II
78' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Твенте
1 : 1
05.04.2025
Фортуна
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Фортуна
0 : 3
29.03.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
1 : 0
16.03.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Фортуна
1 : 0
08.03.2025
Хераклес
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
28.02.2025
Фортуна
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
28.02.2025
Фортуна
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
0 : 2
09.02.2025
Аякс
1' - 86'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
2 : 2
01.02.2025
Фортуна
72' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
1 : 4
26.01.2025
Зволле
46' - 90'
54'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
НЕК
4 : 1
19.01.2025
Фортуна
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Фортуна
0 : 3
10.01.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Фортуна
3 : 2
14.12.2024
РКС Ваалвейк
1' - 69'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
2 : 2
07.12.2024
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
30.11.2024
Фортуна
1' - 51'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фортуна
1 : 2
23.11.2024
Твенте
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Зволле
3 : 1
09.11.2024
Фортуна
63' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фортуна
3 : 0
02.11.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
26.10.2024
Гронинген
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Виллем II
0 : 0
20.10.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
06.10.2024
АЗ Алкмаар
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Спарта
1 : 1
28.09.2024
Фортуна
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
1 : 3
22.09.2024
ПСВ
1' - 77'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
5 : 0
18.09.2024
Фортуна
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НАК Бреда
1 : 0
14.09.2024
Фортуна
71' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фортуна
0 : 3
31.08.2024
НЕК
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Фортуна
3 : 0
16.08.2024
Алмере Сити
1' - 76'
73'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
11.08.2024
Фортуна
1' - 85'
Главные новости
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
11:37
Мостовой рассказал, как прятался от армии в Тарасовке
11:25
3
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
4
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
7
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
Тренер Португалии объяснил конфликт с Роналду
10:21
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
4
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
4
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+