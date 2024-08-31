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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - НЕК
Фортуна - НЕК: обзор матча 31 августа 2024
Фортуна
31.08.2024, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
0 : 3
Завершен
НЕК
35'
К. Огава
40'
Р. Гонсалес
88'
S. Ouaissa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - НЕК
90'
+1
Замена
A. Darelas
️️️️
К. Сано
88'
ГОЛ! 0:3!
S. Ouaissa
Пас отдал
М. Худемакерс
Замена
M. Robberechts
️️️️
А. Халилович
82'
Замена
J. Dahlhaus
️️️️
М. Дийкс
82'
78'
Замена
С. Хансен
️️️️
К. Огава
78'
Замена
Л. Шоне
️️️️
Р. Гонсалес
77'
Замена
S. Ouaissa
️️️️
B. Önal
Желтая карточка
М. Аико
69'
Замена
А. Эрцег
️️️️
Л. Розье
68'
63'
Замена
М. Худемакерс
️️️️
Т. Оувеян
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
Ш. Адевойе
46'
Замена
С. Бастьен
️️️️
J. Mitrović
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гонсалес
Пас отдал
Т. Оувеян
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Огава
Пас отдал
Б. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
80
Райан Фоссо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
11
Josip Mitrović
ЦФ
70
Макан Аико
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
24
Кодаи Сано
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
9
Коки Огава
ЦФ
19
Başar Önal
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
39
Milan Robberechts
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
11
Luka Tunjic
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
НЕК
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Argyrios Darelas
ЦП
29
Kas De Wit
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
25
Sami Ouaissa
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Брандерхорст
35
Дийкс
3
Гут
4
Адевойе
12
Пинту
32
Розье
80
Фоссо
7
Петерсон
10
Халилович
70
Аико
11
3-2-2-3
22
Руфс
24
Вердонк
17
Нуйтинк
4
Маркес
18
Перейра
2
Оувеян
24
Сано
6
Пропер
10
Гонсалес
19
9
Огава
4
Адевойе
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
4
Адевойе
11
22
Бастьен
22
Бастьен
11
10
Халилович
39
39
10
Халилович
32
Розье
50
Эрцег
50
Эрцег
32
Розье
35
Дийкс
8
8
35
Дийкс
2
Оувеян
4
Худемакерс
4
Худемакерс
2
Оувеян
24
Сано
8
8
24
Сано
10
Гонсалес
20
Шоне
20
Шоне
10
Гонсалес
19
25
25
19
9
Огава
22
Хансен
22
Хансен
9
Огава
Остались в запасе
Фортуна
НЕК
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
11
Luka Tunjic
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
29
Kas De Wit
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
11
Luka Tunjic
ЦФ
Остались в запасе
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
29
Kas De Wit
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Фортуна - НЕК
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
5
Количество передач
449
466
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1
1.21
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Fortuna Sittard Stadion, Sittard-Geleen
Новости команд
Все
Фортуна
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Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
25 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
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Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
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«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
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