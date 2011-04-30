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Клаудио Морель
Статистика
Клаудио Морель - статистика
Завершил карьеру
2 февраля 1978 (48), Асунсьон
#3 | Защитник
175 см | 72 кг
Парагвай
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0 : 1
30.04.2011
Атлетико
1' - 32'
31'
Испания. Примера, 33 тур
Эркулес
1 : 0
24.04.2011
Депортиво
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2 : 0
17.04.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Малага
0 : 0
10.04.2011
Депортиво
46' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2 : 1
03.04.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 0
13.03.2011
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
2 : 1
07.03.2011
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0 : 0
02.03.2011
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
0 : 0
26.02.2011
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
1 : 1
20.02.2011
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
1 : 0
13.02.2011
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
4 : 1
05.02.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1 : 2
02.01.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1 : 2
07.11.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал
6 : 1
03.10.2010
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
2 : 2
20.09.2010
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0 : 0
12.09.2010
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
0 : 0
29.08.2010
Сарагоса
1' - 90'
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