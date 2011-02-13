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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Вильярреал
Депортиво - Вильярреал: обзор матча 13 февраля 2011
Депортиво
13.02.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
60'
А. Лопо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Вильярреал
Замена
Н. Лассад
️️️️
Адриан
+1
Замена
Жука
️️️️
А. Томас
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
Хиско
️️️️
Рики
Замена
М. Сенна
️️️️
К. Марчена
Замена
М. Рубен
️️️️
Кани
ГОЛ! 1:0!
А. Лопо
Замена
Бруно
️️️️
Х. Матилья
Желтая карточка
К. Марчена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
(К)
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
22
Хуан Родригес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Кани
ЛВ
37
Матео Мусаккио
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
6
Борха Валеро
АП
8
Санти Касорла
ПВ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Депортиво
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Жука
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
20
Ив Демарец
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-3-2-1
1
Арансубиа
3
Морель
22
Лопо
19
Колотто
19
Пабло
21
Перес
28
Домингес
20
Томас
20
Адриан
22
Родригес
11
Рики
4-2-3-1
13
Лопес
2
Гаспар
24
Марчена
2
Гонсало
6
Капдевила
37
Мусаккио
8
Матилья
8
Касорла
6
Валеро
8
Кани
7
Нилмар
20
Томас
6
Жука
6
Жука
20
Томас
20
Адриан
11
Лассад
11
Лассад
20
Адриан
11
Рики
9
Хиско
9
Хиско
11
Рики
8
Матилья
21
Бруно
21
Бруно
8
Матилья
24
Марчена
19
Сенна
19
Сенна
24
Марчена
8
Кани
15
Рубен
15
Рубен
8
Кани
Остались в запасе
Депортиво
Вильярреал
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
20
Ив Демарец
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
20
Ив Демарец
АП
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Депортиво - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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