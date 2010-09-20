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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Хетафе
Депортиво - Хетафе: обзор матча 20 сентября 2010
Депортиво
20.09.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 2
Завершен
Хетафе
50'
А. Гуардадо (П)
57'
А. Гуардадо (П)
33'
Д. Колотто (АГ)
69'
Х. Арисменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Хетафе
Желтая карточка
Н. Лассад
ГОЛ! 2:2!
Х. Арисменди
Желтая карточка
Ману
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Гуардадо
Желтая карточка
К. Диас
Желтая карточка
А. Лопо
Желтая карточка
Д. Боатенг
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гуардадо
Желтая карточка
И. Маркано
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Колотто
Желтая карточка
П. Москера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
25
Ману
(К)
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Мичел
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Хетафе
19
Оскар Устари
(К)
ВР
2
Мане
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Ману
АП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Депортиво
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
20
Ив Демарец
АП
11
Рики
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Борха
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
4-4-1-1
25
Ману
3
Морель
19
Колотто
22
Лопо
19
Пабло
18
Гуардадо
21
Перес
20
Томас
21
Мичел
4
Урретавискайя
20
Адриан
4-3-1-2
19
Устари
5
Маркано
6
Диас
23
Торрес
2
Мане
10
Парехо
18
Боатенг
5
Москера
7
Ману
27
Колунга
14
Арисменди
Остались в запасе
Депортиво
Хетафе
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
20
Ив Демарец
АП
11
Рики
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Борха
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
20
Ив Демарец
АП
11
Рики
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Борха
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Депортиво - Хетафе
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Риасор
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