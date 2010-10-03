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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Депортиво
Реал - Депортиво: обзор матча 03 октября 2010
Реал
03.10.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 6 тур
6 : 1
Завершен
Депортиво
4'
К. Роналду
24'
М. Озил
34'
А. Ди Мария
53'
Г. Игуаин
60'
З. Каштру (АГ)
89'
К. Роналду
78'
Х. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Депортиво
ГОЛ! 6:1!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Алонсо
ГОЛ! 5:1!
Х. Родригес
Пас отдал
Адриан
Замена
Хуанкар
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Озил
Замена
А. Айтами
️️️️
З. Каштру
Травма
З. Каштру
Замена
Адриан
️️️️
Н. Лассад
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
З. Каштру
ГОЛ! 4:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
Жука
️️️️
Сауль
Замена
Л. Диарра
️️️️
С. Хедира
Травма
Х. Родригес
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Г. Игуаин
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
А. Лопо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Депортиво
25
Ману
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
(К)
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
20
Антонио Томас
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
12
Сауль
АП
22
Хуан Родригес
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Реал
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Жука
ЦП
20
Ив Демарец
АП
20
Адриан
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
6
Карвалью
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-2-3-1
25
Ману
19
Пабло
83
Зе Каштру
22
Лопо
3
Морель
20
Томас
21
Перес
22
Родригес
12
Сауль
18
Гуардадо
11
Лассад
10
Озил
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Озил
28
Хедира
19
Диарра
19
Диарра
28
Хедира
11
Ди Мария
27
Хуанкар
27
Хуанкар
11
Ди Мария
83
Зе Каштру
16
Айтами
16
Айтами
83
Зе Каштру
12
Сауль
6
Жука
6
Жука
12
Сауль
11
Лассад
20
Адриан
20
Адриан
11
Лассад
Остались в запасе
Реал
Депортиво
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
20
Ив Демарец
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
20
Ив Демарец
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Реал - Депортиво
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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