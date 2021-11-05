Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Софиан Фегули
Новости
Софиан Фегули - новости
Завершил карьеру
26 декабря 1989 (36), Левальо-Перре
#8 | Полузащитник
177 см | 71 кг
Алжир | Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Видео
Гол Фегули «Локомотиву» – в топ-4 лучших в туре Лиги Европы. На первом месте Бериша из «Фенербахче»
2021.11.05 20:28
1
Президент «Галатасарая» Элмас: «Попросил Фалькао и Фегули найти новые клубы»
2021.08.04 09:53
6
Фото
«Вест Хэм» продал Фегули в «Галатасарай»
2017.08.15 00:00
Фегули считает, что в Англии играют прямолинейно
2017.03.23 12:47
1
«Вест Хэм» готов расстаться с Фегули за 9 миллионов
2017.01.14 10:38
1
«Рома» намерена подписать Фегули в январе
2017.01.07 06:55
Бывший вратарь «Крыльев Советов» включен в заявку сборной Алжира на Кубок Африки-2017
2017.01.01 14:44
1
Фото
Фегули стал игроком «Вест Хэма»
2016.06.14 17:44
1
Фегули станет игроком «Вест Хэма» на этой неделе
2016.06.13 15:17
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» заинтересовались Фегули
2016.04.26 06:55
«Ливерпуль» включился в борьбу за Фегули
2016.03.04 17:18
«Валенсия» интересуется Сарабией
2016.02.17 15:04
Фегули требует от «Валенсии» 4 миллиона в год
2016.02.17 14:44
1
«Спартак» поспорит с клубами АПЛ и Серии А за Фегули
2016.01.05 23:35
6
«Фенербахче» заплатит 10 миллионов за Фегули
2015.12.25 06:54
«Интер» договорился с Фегули
2015.12.19 16:46
Фегули не сыграет с «Атлетико»
2015.10.23 15:41
1
Фегули: «Матч против «Зенита» принес плоды»
2015.10.19 17:42
«Интер» может пополниться Фегули уже зимой
2015.10.09 15:13
Фегули ведет переговоры с «Валенсией» о продление контракта
2015.10.08 16:02
Главные новости
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
1
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
2
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
8
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
8
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
11
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
7
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+