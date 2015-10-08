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    • Фегули ведет переговоры с «Валенсией» о продление контракта

    Фегули ведет переговоры с «Валенсией» о продление контракта

    Полузащитник «Валенсии« Софиан Фегули рассчитывает остаться в испанском клубе. Его действующий контракт рассчитан до конца 2015 года.

    «Мой контракт с «Валенсией» истекает в конце этого года, но я веду переговоры о его продлении. У меня есть желание остаться тут еще на несколько сезонов», – заявил Фегули.

    В текущем сезоне алжирец провел шесть матчей в Примере, не забив ни одного гола, но отметился одной желтой карточкой. «Летучие мыши» являются соперником «Зенита« по групповому этапу Лиги чемпионов.

    Источник: Sport Mediaset

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    08.10.2015 16:02
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