Фегули ведет переговоры с «Валенсией» о продление контракта

Полузащитник «Валенсии« Софиан Фегули рассчитывает остаться в испанском клубе. Его действующий контракт рассчитан до конца 2015 года.

«Мой контракт с «Валенсией» истекает в конце этого года, но я веду переговоры о его продлении. У меня есть желание остаться тут еще на несколько сезонов», – заявил Фегули.

В текущем сезоне алжирец провел шесть матчей в Примере, не забив ни одного гола, но отметился одной желтой карточкой. «Летучие мыши» являются соперником «Зенита« по групповому этапу Лиги чемпионов.