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Софиан Фегули
Статистика
Софиан Фегули - статистика
Завершил карьеру
26 декабря 1989 (36), Левальо-Перре
#8 | Полузащитник
177 см | 71 кг
Алжир | Франция
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И
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П
Ж
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Алжир
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур
Мозамбик
0 : 2
19.11.2023
Алжир
1' - 74'
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