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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мозамбик - Алжир
Мозамбик - Алжир: обзор матча 19 ноября 2023
Мозамбик
19.11.2023, воскресенье, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 2 тур
0 : 2
Завершен
Алжир
69'
Ф. Шаиби
80'
Р. Зерруки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мозамбик - Алжир
Желтая карточка
Домингеш
90'
+4
Замена
Ж. Бонде
️️️️
Шакил
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
Р. Зерруки
Пас отдал
М. Амура
76'
Желтая карточка
М. Амура
74'
Замена
А. Унас
️️️️
Р. Марез
74'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
С. Фегули
Замена
Л. Кинг
️️️️
С. Ратифу
73'
69'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шаиби
Замена
N.
️️️️
Гилду
67'
Замена
J. Muiomo
️️️️
К. Баке
67'
50'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
46'
Замена
Х. Будауи
️️️️
А. Гуири
17'
Замена
М. Амура
️️️️
И. Слимани
14'
Замена
М. Амин Тугаи
️️️️
А. Манди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мозамбик
1
Эрнан
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
3
D. Malembana
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
21
Гима
ЦП
7
Домингеш
ЦП
28
Шакил
ЦП
27
Клесио Баке
ЦФ
18
Гилду
ЦФ
13
Стэнли Ратифу
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Алжир
1
Антони Мандре
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Софиан Фегули
ОП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
13
Ислам Слимани
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Мозамбик
22
Иване Урубаль
ВР
12
Фазиту
ВР
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
4
Фернандо Чамбоко
ЦЗ
4
Амаду
ЦЗ
2
Нанани
ЦЗ
5
Нене
ЦП
0
Nelson
ЦП
11
Жоау Бонде
ЦП
9
Файсал Бангал
ЦФ
9
Лау Кинг
ЦФ
Алжир
1
Мустафа Зегба
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
25
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
12
Адам Унас
ПВ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
11
Мохамед Амура
ЦФ
4-3-3
1
Эрнан
5
Ланга
14
Макандза
17
Мешер
3
21
Гима
7
Домингеш
28
Шакил
13
Ратифу
18
Гилду
27
Баке
4-1-2-1-2
1
Мандре
15
Айт Нури
20
Аталь
2
Манди
21
Бенсебаини
10
Фегули
19
Бенталеб
10
Шаиби
7
Марез
9
Гуири
13
Слимани
18
Гилду
0
0
18
Гилду
28
Шакил
11
Бонде
11
Бонде
28
Шакил
13
Ратифу
9
Кинг
9
Кинг
13
Ратифу
2
Манди
4
Тугаи
4
Тугаи
2
Манди
10
Фегули
6
Зерруки
6
Зерруки
10
Фегули
9
Гуири
14
Будауи
14
Будауи
9
Гуири
7
Марез
12
Унас
12
Унас
7
Марез
13
Слимани
11
Амура
11
Амура
13
Слимани
Остались в запасе
Мозамбик
Алжир
22
Иване Урубаль
ВР
12
Фазиту
ВР
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
4
Фернандо Чамбоко
ЦЗ
4
Амаду
ЦЗ
2
Нанани
ЦЗ
5
Нене
ЦП
9
Файсал Бангал
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
1
Мустафа Зегба
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
25
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
8
Уссем Ауа
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Остались в запасе
22
Иване Урубаль
ВР
12
Фазиту
ВР
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
4
Фернандо Чамбоко
ЦЗ
4
Амаду
ЦЗ
2
Нанани
ЦЗ
5
Нене
ЦП
9
Файсал Бангал
ЦФ
Остались в запасе
1
Мустафа Зегба
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
25
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
8
Уссем Ауа
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Главный тренер
Джамел Белмади
Статистика матча Мозамбик - Алжир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
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3 : 0
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