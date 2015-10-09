«Интер» может пополниться Фегули уже зимой

Полузащитник «Валенсии» Софиан Фегули может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 25-летнего алжирца заинтересован миланский «Интер».



Контракт игрока с «летучими мышами» истекает летом 2016 года, и руководство «нерадзурри» рассчитывает приобрести его в зимнее трансферное окно за 4-5 миллионов евро. Отмечается, что «Валенсия» предлагает Фегули зарплату 2 миллиона евро в год при продлении контракта, но хавбек хочет получать 2,5.



В текущем сезоне алжирец провел шесть матчей в Примере, не забив ни одного гола. Напомним, что «оранжевые» являются соперником «Зенита« по групповому этапу Лиги чемпионов.