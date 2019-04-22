Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марк Уилсон - статистика

Завершил карьеру
17 августа 1987 (39)
#36 | Защитник
188 см | 80 кг
Ирландия | Северная Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
13
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Блэкберн
2 : 0
22.04.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Дерби Каунти
4 : 0
13.04.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Болтон
0 : 2
09.04.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Болтон
1 : 2
06.04.2019
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
30.03.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Уиган Атлетик
5 : 2
16.03.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Болтон
0 : 2
12.03.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Болтон
2 : 1
09.03.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
12.02.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Болтон
1 : 2
09.02.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
02.02.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
0 : 2
21.01.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бристоль Сити
2 : 1
12.01.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Халл Сити
6 : 0
01.01.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 0
29.12.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
2 : 1
26.12.2018
Ротерхэм
1' - 90'
51'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
1 : 0
22.12.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
0 : 1
15.12.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
3 : 2
08.12.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Болтон
1 : 1
01.12.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
27.11.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
1 : 1
24.11.2018
Болтон
1' - 90'
7'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Болтон
0 : 1
27.10.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Болтон
0 : 3
24.10.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
0 : 1
06.10.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Сток Сити
2 : 0
02.10.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
22.09.2018
Болтон
1' - 34'
34'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Мидлсбро
2 : 0
19.09.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
1 : 2
15.09.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Болтон
0 : 3
25.08.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Болтон
1 : 0
22.08.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рединг
0 : 1
18.08.2018
Болтон
Был в запасе
Главные новости
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
2
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
8
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
7
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
11
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
7
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+