Алексей Костюк - статистика
#59 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Костюк
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Калининград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1998 (26 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Костюк
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Калининград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1998 (26 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|Был в запасе
|Зенит-2
|5:0
|Леон Сатурн
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур