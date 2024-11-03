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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Зенит-2
Сатурн - Зенит-2: обзор матча 03 ноября 2024
Сатурн
03.11.2024, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
3 : 3
Завершен
Зенит-2
25'
А. Мазько
42'
Д. Грибанов
90+3'
И. Хатунцев
10'
К. Воинков
57'
К. Воинков
68'
К. Воинков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сатурн - Зенит-2
ГОЛ! 3:3!
И. Хатунцев
Пас отдал
Н. Кнышев
90'
+3
89'
Замена
В. Французов
️️️️
К. Воинков
Замена
И. Хатунцев
️️️️
А. Мазько
83'
75'
Замена
И. Галанин
️️️️
С. Никифоров
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
Д. Грибанов
75'
71'
Желтая карточка
С. Никифоров
70'
Замена
Д. Рубанов
️️️️
А. Максимчук
70'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
Е. Пшенников
68'
ГОЛ! 2:3!
К. Воинков
Пас отдал
А. Максимчук
Замена
Н. Кнышев
️️️️
В. Кириленко
59'
Замена
С. Емелин
️️️️
Н. Шарков
59'
57'
ГОЛ! 2:2!
К. Воинков
Пас отдал
Е. Пшенников
48'
Желтая карточка
Н. Вершинин
Желтая карточка
А. Соловьёв
48'
ГОЛ! 2:1!
Д. Грибанов
Пас отдал
А. Закиров
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Мазько
Пас отдал
Д. Николаев
25'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Воинков
Пас отдал
С. Никифоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
9
Артем Закиров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
87
Савелий Никифоров
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
88
Никита Кнышев
ОП
47
Владислав Лепёхин
ОП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
Зенит-2
98
Максим Тимофеев
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
11
Роман Колмаков
ПВ
76
Денис Рубанов
ЦФ
3-2-1-2-1
13
Русанов
54
Соловьёв
63
Борисов
55
Кириленко
46
Сухарев
63
Шарков
9
Закиров
17
Мазько
11
Шаболин
26
Грибанов
4-2-1-2-1
88
Павлов
92
Шилёнок
98
Лобов
80
Булыгин
59
Костюк
70
Вершинин
87
Никифоров
20
Столбов
52
Пшенников
64
Воинков
10
Максимчук
17
Мазько
33
Хатунцев
33
Хатунцев
17
Мазько
55
Кириленко
88
Кнышев
88
Кнышев
55
Кириленко
63
Шарков
10
Емелин
10
Емелин
63
Шарков
26
Грибанов
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
26
Грибанов
64
Воинков
65
Французов
65
Французов
64
Воинков
87
Никифоров
88
Галанин
88
Галанин
87
Никифоров
52
Пшенников
11
Колмаков
11
Колмаков
52
Пшенников
10
Максимчук
76
Рубанов
76
Рубанов
10
Максимчук
Остались в запасе
Сатурн
Зенит-2
32
Валерий Матвеенков
ВР
47
Владислав Лепёхин
ОП
Главный тренер
Владимир Корытько
98
Максим Тимофеев
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Андрей Почепцов
Остались в запасе
32
Валерий Матвеенков
ВР
47
Владислав Лепёхин
ОП
Остались в запасе
98
Максим Тимофеев
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Владимир Корытько
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Сатурн - Зенит-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
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0 : 3
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