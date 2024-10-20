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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак-2 - Зенит-2
Спартак-2 - Зенит-2: обзор матча 20 октября 2024
Спартак-2
20.10.2024, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
0 : 0
Завершен
Зенит-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Зенит-2
90'
+5
Замена
К. Донцов
️️️️
Н. Вершинин
Желтая карточка
Е. Гузиев
86'
85'
Замена
Д. Мушкарин
️️️️
К. Воинков
85'
Замена
Д. Рубанов
️️️️
А. Максимчук
67'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
Е. Пшенников
63'
Желтая карточка
В. Французов
Замена
Д. Плотников
️️️️
Ю. Петин
59'
57'
Желтая карточка
С. Никифоров
Замена
А. Филев
️️️️
А. Быковский
56'
Замена
В. Дунай
️️️️
А. Гурылев
56'
Желтая карточка
А. Гурылев
53'
46'
Замена
С. Никифоров
️️️️
И. Галанин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Спартак-2
99
Дмитрий Мельник
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
10
Виталий Дунай
ЦФ
91
Александр Помалюк
ЦФ
Зенит-2
98
Максим Тимофеев
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
87
Савелий Никифоров
ОП
5
Денис Мушкарин
ОП
11
Роман Колмаков
ПВ
76
Денис Рубанов
ЦФ
3-3-1-2-1
58
Фадеев
23
Иванников
41
Курошев
66
Петин
74
Гузиев
43
Войцеховский
91
Столяров
7
Джебов
83
Ищенко
17
Гурылев
84
Быковский
4-1-2-2-1
88
Павлов
65
Французов
98
Лобов
80
Булыгин
92
Шилёнок
70
Вершинин
88
Галанин
20
Столбов
64
Воинков
52
Пшенников
10
Максимчук
84
Быковский
87
Филев
87
Филев
84
Быковский
17
Гурылев
10
Дунай
10
Дунай
17
Гурылев
66
Петин
77
Плотников
77
Плотников
66
Петин
70
Вершинин
80
Донцов
80
Донцов
70
Вершинин
10
Максимчук
76
Рубанов
76
Рубанов
10
Максимчук
88
Галанин
87
Никифоров
87
Никифоров
88
Галанин
64
Воинков
5
Мушкарин
5
Мушкарин
64
Воинков
52
Пшенников
11
Колмаков
11
Колмаков
52
Пшенников
Остались в запасе
Спартак-2
Зенит-2
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
98
Максим Тимофеев
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Остались в запасе
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
Остались в запасе
98
Максим Тимофеев
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Спартак-2 - Зенит-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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