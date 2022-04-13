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Вильярреал
Даниэль Парехо
Новости
€ 1 млн
Даниэль Парехо - новости
Вильярреал
16 апреля 1989 (37), Кослада
#10 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Испания
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Публикации
Парехо: «Нагельсман говорил, что хотел бы все решить в первом матче. Иногда можно плюнуть в воздух и испачкать лицо»
2022.04.13 13:28
4
Канте и Фелиш – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
2022.02.24 07:24
2
Магуайр, Фернандеш, Погба и Кавани – в команде сезона Лиги Европы
2021.05.29 09:39
Видео
Парехо перешел из «Валенсии» в «Вильяррерал»
2020.08.12 16:14
4
«Валенсия» хочет отпустить восемь игроков, чтобы освободить место для молодых талантов
2020.07.15 14:32
3
Родриго и Парехо могут перейти из «Валенсии» в «Барселону»
2019.05.30 18:21
4
Фото
Четыре игрока «Валенсии» вошли в команду недели в Лиге Европы
2019.04.19 13:22
3
Парехо опередил Месси по голам со штрафных в выездных матчах Примеры за последние четыре года
2019.01.05 20:58
1
Вальверде хочет видеть в «Барселоне» Парехо. Отступные составляют 50 миллионов
2018.07.26 11:06
9
Парехо – лидер Примеры по голам с пенальти
2018.02.12 06:42
Лопетеги – об отсутствии Косты в сборной: «Ждем его с января, как начнет играть за «Атлетико»
2017.11.04 18:20
Источник: «Барселона» рассматривает вариант покупки у «Валенсии» Парехо
2017.08.27 09:28
1
Видео
Голы Роналду и Марсело позволили «Реалу» обыграть «Валенсию»
2017.04.29 19:12
4
Примера. «Реал» вырвал победу у «Валенсии» и вышел на первое место
2017.04.29 19:08
1
Натхо летом может перейти в «Валенсию»
2017.03.25 20:08
5
Парехо доволен концентрацией «Валенсии»
2017.02.23 08:06
Парехо: «Иногда на улице меня называют собакой»
2016.09.23 08:46
1
Спортдиректор «Валенсии»: «Требуем от Парехо проявление профессионализма»
2016.08.03 08:42
Парехо отстранен от тренировок в «Валенсии»
2016.08.01 18:27
«Ливерпуль» отдаст 10 миллионов за Парехо
2016.04.07 22:59
1
Невилл: «Обычно я не ищу оправданий, но в матче с «Атлетиком» судья не назначил два очевидных пенальти»
2016.02.28 21:30
Видео
«Атлетик» – «Валенсия». Все голы
2015.10.05 10:55
Парехо продлил контракт с «Валенсией»
2015.07.04 09:17
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РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
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Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
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Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
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