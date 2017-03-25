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    Натхо летом может перейти в «Валенсию»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в летнее трансферное окно может покинуть клуб. Сообщается, что футболист может перебраться в «Валенсию». В контракте хавбека прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро.

    Испанская команда рассматривает 29-летнего израильтянина как основную замену Даниэлю Парехо.

    Соглашение игрока с армейцами истекает летом 2018 года. В текущем сезоне РФПЛ Натхо провел 16 матчей, забил два гола, а также отдал одну голевую передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2017 20:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 26 марта 2017, 12:09

      Утка очередная, в Валенсии все игроки намного сильнее Натхо.

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 26 марта 2017, 11:03

      А я думал,что за Натхо и Еременко будущее ЦСКА,а нет...один прочно на лавке,второй парит на поле,под какосом)))

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 26 марта 2017, 05:43

      как говорится "хотеть не вредно", а решать все будет "папа" (гинер)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > pegas1276 26 марта 2017, 07:46

      Думаю, что будет взаимно, т.к. Натхо и Вернблум играют на одной позиции.

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 26 марта 2017, 01:06

      сам то он хочет?

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 марта 2017, 20:40

      Ну Валенсии сейчас и пол команды Оренбурга ко двору прейдутся...совсем не внятная игра в этом сезоне

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