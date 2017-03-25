Натхо летом может перейти в «Валенсию»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в летнее трансферное окно может покинуть клуб. Сообщается, что футболист может перебраться в «Валенсию». В контракте хавбека прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро.

Испанская команда рассматривает 29-летнего израильтянина как основную замену Даниэлю Парехо.

Соглашение игрока с армейцами истекает летом 2018 года. В текущем сезоне РФПЛ Натхо провел 16 матчей, забил два гола, а также отдал одну голевую передачу.