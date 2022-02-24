Канте и Фелиш – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Фелиш в матче с МЮ был просто великолепен.
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Это Жоау Фелиш («Атлетико»), Даниэль Парехо («Вильярреал»), Н'Голо Канте («Челси») и Нуссаир Мазрауи («Аякс»).
- Фелиш забил в ворота «Манчестер Юнайтед» (1:1);
- Парехо – автор гола в матче с «Вильярреалом» (1:1);
- Канте отдал результативную передачу в игре с «Лиллем» (2:0);
- Мазрауи сделал ассист во встрече с «Бенфикой» (2:2).
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