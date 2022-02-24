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    Канте и Фелиш – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    Это Жоау Фелиш («Атлетико»), Даниэль Парехо («Вильярреал»), Н'Голо Канте («Челси») и Нуссаир Мазрауи («Аякс»).

    • Фелиш забил в ворота «Манчестер Юнайтед» (1:1);
    • Парехо – автор гола в матче с «Вильярреалом» (1:1);
    • Канте отдал результативную передачу в игре с «Лиллем» (2:0);
    • Мазрауи сделал ассист во встрече с «Бенфикой» (2:2).

    Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Будет решение – сразу объявим»

    УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press)

    Завтра состоится экстренный исполком УЕФА из-за ситуации между Россией и Украиной

    Источник: сайт УЕФА

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    24.02.2022 07:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +94392

      zigbert 12 часов назад

      Фелиш в матче с МЮ был просто великолепен.

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      Рейтинг: +755

      Soccerdealer63 17 часов назад

      Да.. КАНТЕ ж!!!!
      И давно!)))

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