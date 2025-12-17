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Вильярреал
Даниэль Парехо
Статистика
€ 1 млн
Даниэль Парехо - статистика
Вильярреал
16 апреля 1989 (37), Кослада
#10 | Полузащитник
180 см | 75 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Расинг
2 : 1
17.12.2025
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Антониано
1 : 1
03.12.2025
Вильярреал
93' - 120'
102'
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сьюдад де Лусена
0 : 6
29.10.2025
Вильярреал
1' - 67'
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