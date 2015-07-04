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    Парехо продлил контракт с «Валенсией»

    Капитан «Валенсии» Даниэль Парехо продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 26-летним полузащитником рассчитано до лета 2020 года.


    Парехо, который ранее неоднократно говорил о своем желании остаться в команде, с 2011 года провел за «летучих мышей» 149 матчей, в которых забил 19 мячей.


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    Источник: Sportbox.ru

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    04.07.2015 09:17
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    Комментарии (7)
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    Sevastopol-www
    1435992232
    Они созданы друг для друга
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    kkomov
    1435995448
    стоило вырваться из \"народного плена\" как сразу масть и пошла!
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    ЮЗИК
    1435997594
    хорошая новость,классный игрок
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    Rusti
    1435999053
    Нормальный игрок
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    ologreds
    1694997673
    numo434746
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