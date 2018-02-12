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    Парехо – лидер Примеры по голам с пенальти

    Накануне состоялся матч 23-го тура испанской Примеры, в котором «Валенсия» на своем поле обыграла «Леванте». Встреча завершилась со счетом 3:1.

    Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо отметился в этой игре голом, забитым с 11-метровой отметки. Для него этот удар стал четвертым, который был реализован с пенальти (из четырех попыток). Благодаря данному результату он лидирует по этому показателю в текущем сезоне Примеры.

    Всего в этом сезоне Парехо сыграл в 21 матче Примеры, забив в них пять голов и отдав пять результативных передач.

    Источник: Opta

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    12.02.2018 06:42
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