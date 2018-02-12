Парехо – лидер Примеры по голам с пенальти

Накануне состоялся матч 23-го тура испанской Примеры, в котором «Валенсия» на своем поле обыграла «Леванте». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо отметился в этой игре голом, забитым с 11-метровой отметки. Для него этот удар стал четвертым, который был реализован с пенальти (из четырех попыток). Благодаря данному результату он лидирует по этому показателю в текущем сезоне Примеры.

Всего в этом сезоне Парехо сыграл в 21 матче Примеры, забив в них пять голов и отдав пять результативных передач.