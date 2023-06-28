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Йоан Молло
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Йоан Молло - новости
Завершил карьеру
18 июля 1989 (37)
#89 | Полузащитник
175 см | 72 кг
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-игрок «Зенита» перешел в клуб 5-го дивизиона Франции
2023.06.28 12:38
2
Фото
Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года
2020.01.28 13:42
8
Молло, Надсон покинули «Крылья Советов»; Башкиров, Чочиев – на трансфере
2019.01.10 19:12
2
Гендиректор «Крыльев»: «Решение замены Лории на Рыжикова принималось штабом Тихонова»
2018.11.22 11:06
8
Губернатор Самарской области: «Эту вакханалию в «Крыльях» надо было прекращать»
2018.11.12 07:17
5
Рыжиков, Корниленко, Молло – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Зенитом»; Маммана, Мак, Маркизио сыграют у гостей
2018.10.29 16:59
15
Фото
Молло – о травме: «Судья не видел эпизода, но посмотрите на мою ногу»
2018.09.25 11:42
4
Молло: «В Самаре теперь еще больше болельщиков, а значит – больше удовольствия от футбола»
2018.09.25 06:18
Молло: «Я люблю Россию, поэтому вернулся в «Крылья». Мне здесь нравится»
2018.09.25 01:35
Молло: «Возвращение в Самару – большой вызов для меня»
2018.09.13 11:44
4
Фото
Молло прибыл в расположение «Крыльев Советов»
2018.09.11 11:24
3
РФС разрешил «Крыльям Советов» заявить Молло
2018.09.07 00:29
3
«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Молло
2018.09.06 17:57
14
«Крылья Советов» не смогли заявить Молло из-за проблем с документами
2018.09.01 12:21
8
«СЭ»: Молло перейдет в «Крылья Советов»
2018.08.31 22:09
7
Молло может вернуться в «Крылья Советов»
2018.08.27 09:08
16
Фото
Экс-хавбек «Зенита» Молло подпишет контракт с катарским клубом
2018.04.24 16:32
3
Фото
«Фулхэм» расторг контракт с бывшим игроком «Зенита» Молло
2018.01.31 08:19
22
Молло об уходе из «Зенита»: «Не держу зла на клуб»
2017.09.15 09:30
11
Фото
Молло перешел в «Фулхэм»
2017.08.31 20:04
16
Видео
Молло пожелал «Зениту» взять чемпионство
2017.08.31 06:04
5
Фурсенко: «Зенит» расторг контракт с Молло на конфиденциальных условиях»
2017.08.30 18:31
24
«Зенит» убрал Молло из заявки на сезон
2017.08.30 17:46
12
Молло: «На 100 процентов остаюсь в «Зените». Много команд хотят меня, но я не хочу»
2017.08.22 19:32
12
Источник: Молло отказывается уходить из «Зенита»
2017.08.15 14:25
21
Молло: «Готов выступать хоть за «Зенит-3»
2017.08.10 20:14
11
Фурсенко: «Молло справедливо дисквалифицирован. Клуб также накажет игрока»
2017.07.28 12:44
5
Молло дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест в адрес фанатов «Зенита»
2017.07.28 12:12
9
Молло утверждает, что показанный в игре ФНЛ жест был адресован не болельщикам, а другу
2017.07.27 22:09
3
Фурсенко осудил Молло за неприличный жест и обещает наказать француза
2017.07.27 18:05
2
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