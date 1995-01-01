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    Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года

    Экс-полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоан Молло подписал контракт с «Орлеаном», выступающим во французской Лиге 2.

    30-летний игрок заключил соглашение до конца сезона.

    • С начала 2018 года Молло сменил шесть клубов: «Фулхэм», катарский «Аль-Райян», «Крылья Советов», «Сошо» и «Панатинаикос».
    • В этом сезоне хавбек провел за «Панатинаикос» шесть матчей, забил гол, отдал два ассиста.
    • В «Зените» француз играл полгода.

    Источник: Официальный сайт «Орлеана»

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1398

      neim 2 минуты назад

      В Крыльях ещё играл, да. Стоило уйти в Зенит и всё, карьера под откос, а футболист по рукам.

      0
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      Рейтинг: +49

      -Olezhek- 10 минут назад

      нечего было из КС уходить...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +147

      Misha78 30 минут назад

      Статью могли бы назвать, бывший игрок Крыльев Советов перешел в Орлеан.
      В Крыльях он всё таки дольше был)

      0
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      Рейтинг: +1235

      altezzik 30 минут назад

      ММММ: Молло, Маммана, Малком, Маркизио

      0
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      Рейтинг: +851

      Hektor 84 1 час назад

      Правильней написать за три сезона сменил шесть клубов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1810

      Давид59 1 час назад

      В Зените француз играл полгода? Скорее лавку полировал задницей

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