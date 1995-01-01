Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года

В Крыльях ещё играл, да. Стоило уйти в Зенит и всё, карьера под откос, а футболист по рукам.
Экс-полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоан Молло подписал контракт с «Орлеаном», выступающим во французской Лиге 2.
30-летний игрок заключил соглашение до конца сезона.
- С начала 2018 года Молло сменил шесть клубов: «Фулхэм», катарский «Аль-Райян», «Крылья Советов», «Сошо» и «Панатинаикос».
- В этом сезоне хавбек провел за «Панатинаикос» шесть матчей, забил гол, отдал два ассиста.
- В «Зените» француз играл полгода.