Йоан Молло - статистика
#89 | Полузащитник
|Имя
|Йоан
|Фамилия
|Молло
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|72
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Йоан
|Фамилия
|Молло
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2018
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|25.11.2018
|74' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|29.10.2018
|1' -70'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|20.10.2018
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|06.10.2018
|1' -69'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Динамо (Москва)
|01.10.2018
|1' -86'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|24.09.2018
|77' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Краснодар (Краснодар)
|15.09.2018
|59' -90'
|Арсенал (Тула)
|4:0
|Крылья Советов (Самара)
|78'