Молло об уходе из «Зенита»: «Не держу зла на клуб»

Полузащитник Йоан Молло, который сменил «Зенит» на «Фулхэм», рассказал о причинах своего ухода. По словам футболиста, в российском клубе его не видели частью проекта.

– Еще месяц назад вы утверждали, что остаетесь в «Зените». Что изменилось?

– В конце августа меня позвали на встречу с людьми из «Зенита». Мы собрались, и мне сказали, что никто не видит во мне игрока клуба. И не только сейчас, а вообще – объяснили, что я больше не являюсь частью проекта. Говорили, что могу остаться, но играть не буду вообще.

– Что за люди?

– Все. Манчини, например. Он не хотел меня видеть в команде.

– Зла не держите?

– Нет, мой друг. Я очень уважаю «Зенит». У меня не было никаких проблем ни с руководством, ни с тренером, ни с одноклубниками, ни с фанатами. Да, была история, когда я показал средний палец, но я объяснял, что это была шутка. Что жест был адресован не фанатам, а моему другу.

Просто люди любят искать проблемы, но это не в моих интересах. Я усердно работал в «Зените» на протяжении восьми месяцев, но не получил шанса. Окей, нет проблем – я переехал в Англию и готов играть здесь.