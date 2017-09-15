Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Молло об уходе из «Зенита»: «Не держу зла на клуб»

    Полузащитник Йоан Молло, который сменил «Зенит» на «Фулхэм», рассказал о причинах своего ухода. По словам футболиста, в российском клубе его не видели частью проекта.

    – Еще месяц назад вы утверждали, что остаетесь в «Зените». Что изменилось?

    – В конце августа меня позвали на встречу с людьми из «Зенита». Мы собрались, и мне сказали, что никто не видит во мне игрока клуба. И не только сейчас, а вообще – объяснили, что я больше не являюсь частью проекта. Говорили, что могу остаться, но играть не буду вообще.

    – Что за люди?

    – Все. Манчини, например. Он не хотел меня видеть в команде.

    – Зла не держите?

    – Нет, мой друг. Я очень уважаю «Зенит». У меня не было никаких проблем ни с руководством, ни с тренером, ни с одноклубниками, ни с фанатами. Да, была история, когда я показал средний палец, но я объяснял, что это была шутка. Что жест был адресован не фанатам, а моему другу.

    Просто люди любят искать проблемы, но это не в моих интересах. Я усердно работал в «Зените» на протяжении восьми месяцев, но не получил шанса. Окей, нет проблем – я переехал в Англию и готов играть здесь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2017 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 15 сентября 2017, 16:23

      Моллодец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 15 сентября 2017, 12:27

      Ну это правильно удачи в Англии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 11:34

      Какое зло? Ты толком и не играл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +807

      jet andy 15 сентября 2017, 11:21

      Хороший игрок, жаль что гей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 15 сентября 2017, 11:01

      Просто он настоящий профи, а не нытик, как многие наши.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 15 сентября 2017, 10:20

      Ну что ж, бывает, так сказать, не влился в коллектив, в Зените много хороших игроков не закрепилось. Удачи в чемпионшипе, а может и в премьере!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 сентября 2017, 10:17

      Средний палец он авансом показал - и оказался прав.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 15 сентября 2017, 10:08

      Профи. Уважаю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 15 сентября 2017, 09:56

      ну что ж, теперь нужно доказать "людям из Зенита" что они ошибались в нем...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 сентября 2017, 09:39

      Удачи в Фулхэме !!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11