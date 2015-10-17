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    Натан Дельфунесо - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Натан
    Фамилия Дельфунесо
    Команда Брэдфорд Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 февраля 1991 (32 года)
    Рост 186
    Вес 77
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 15 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2016 59' -90' Кардифф (Кардифф) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    28.12.2015 45' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    28.11.2015 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    21.11.2015 Был в запасе Престон (Престон) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    07.11.2015 66' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    03.11.2015 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Блэкберн (Блэкберн)
    29.10.2015 84' -90' Лидс (Лидс) 0:2 Блэкберн (Блэкберн)
    24.10.2015 1' -79' Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Бернли (Бернли)
    21.10.2015 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    17.10.2015 68' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 3:0 Блэкберн (Блэкберн)
    03.10.2015 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    26.09.2015 79' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    19.09.2015 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 3:0 Чарльтон (Чарльтон)
    16.09.2015 82' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Блэкберн (Блэкберн)
    13.09.2015 1' -46' Фулхэм (Лондон) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    28.08.2015 1' -78' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Болтон (Болтон)
    22.08.2015 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    18.08.2015 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Кардифф (Кардифф)
    15.08.2015 59' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    60'
    08.08.2015 1' -75' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
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