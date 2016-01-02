Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Натан Дельфунесо - статистика

Завершил карьеру
2 февраля 1991 (35)
#30 | Нападающий
186 см | 77 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
15
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Кардифф
1 : 0
02.01.2016
Блэкберн
59' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
1 : 0
28.12.2015
Блэкберн
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
2 : 2
28.11.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Престон
1 : 2
21.11.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Блэкберн
1 : 1
07.11.2015
Брентфорд
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
03.11.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лидс
0 : 2
29.10.2015
Блэкберн
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
0 : 1
24.10.2015
Бернли
1' - 79'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
0 : 0
21.10.2015
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Милтон Кинс Донс
3 : 0
17.10.2015
Блэкберн
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
2 : 0
03.10.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Халл Сити
1 : 1
26.09.2015
Блэкберн
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Блэкберн
3 : 0
19.09.2015
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
16.09.2015
Блэкберн
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Фулхэм
2 : 1
13.09.2015
Блэкберн
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 0
28.08.2015
Болтон
1' - 78'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Брайтон
1 : 0
22.08.2015
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Блэкберн
1 : 1
18.08.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
15.08.2015
Блэкберн
59' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкберн
1 : 2
08.08.2015
Вулверхэмптон
1' - 75'
Главные новости
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
1
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
3
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
3
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
6
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
2
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
55
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
4
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
5
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+