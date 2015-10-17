Натан Дельфунесо - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Дельфунесо
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Дельфунесо
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|15
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2016
|59' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|28.12.2015
|45' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|07.11.2015
|66' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|03.11.2015
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|29.10.2015
|84' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|24.10.2015
|1' -79'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|21.10.2015
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|17.10.2015
|68' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|26.09.2015
|79' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|16.09.2015
|82' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|13.09.2015
|1' -46'
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|28.08.2015
|1' -78'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|22.08.2015
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|18.08.2015
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Кардифф (Кардифф)
|15.08.2015
|59' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|60'
|08.08.2015
|1' -75'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)