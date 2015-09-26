Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Блэкберн
Халл Сити - Блэкберн: обзор матча 26 сентября 2015
Халл Сити
26.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
73'
А. Эрнандес
90+1'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Блэкберн
90'
+6
Желтая карточка
К. Эванс
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Роудс
Пас отдал
К. Конвэй
Замена
Д. Мейлер
️️️️
А. Эрнандес
88'
83'
Замена
Т. Сперр
️️️️
Б. Маршалл
79'
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Т. Лоуренс
74'
Желтая карточка
Д. Стил
ГОЛ! 1:0!
А. Эрнандес
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
73'
Желтая карточка
М. Доусон
67'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Э. Робертсон
65'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
М. Диаме
61'
51'
Желтая карточка
Г. Хэнли
8'
Замена
Х. Акпан
️️️️
Д. Гатри
Желтая карточка
К. Дэйвис
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Маркус Ольссон
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Айзек Хэйден
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
7
Джон О'Салливан
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГрегор
28
Одубайо
20
Доусон
33
Дэйвис
3
Робертсон
27
Эль-Мохамади
17
Диаме
6
Клукас
23
Хаддлстоун
11
Эрнандес
29
Акпом
4-3-1-2
23
Стил
4
Хэнли
25
Даффи
30
Эванс
3
Хэнли
29
Ольссон
23
Гатри
10
Маршалл
10
Лоуренс
32
Конвэй
29
Роудс
17
Диаме
15
Мэлони
15
Мэлони
17
Диаме
3
Робертсон
8
Ливермор
8
Ливермор
3
Робертсон
11
Эрнандес
7
Мейлер
7
Мейлер
11
Эрнандес
10
Маршалл
3
Сперр
3
Сперр
10
Маршалл
23
Гатри
21
Акпан
21
Акпан
23
Гатри
10
Лоуренс
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
10
Лоуренс
Остались в запасе
Халл Сити
Блэкберн
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
1
Давид Райя
ВР
7
Ли Улльямсон
ЦП
7
Джон О'Салливан
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
Главный тренер
Гэри Бойер
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
7
Ли Улльямсон
ЦП
7
Джон О'Салливан
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Гэри Бойер
Статистика матча Халл Сити - Блэкберн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Энди Хайнс
(Тайн-энд-Уир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Блэкберн
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+