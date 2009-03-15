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    Андреа Дзанкетта - статистика

    Полузащитник
    Имя Андреа
    Фамилия Дзанкетта
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 февраля 1975 (48 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 9 1 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -61' Дженоа (Генуя) 4:1 Лечче (Лечче)
    24.05.2009 1' -75' Лечче (Лечче) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    31'
    10.05.2009 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Наполи (Неаполь)
    44' 45'
    03.05.2009 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:2 Лечче (Лечче)
    26.04.2009 1' -72' Лечче (Лечче) 2:1 Катания (Катания)
    38'
    19.04.2009 1' -90' Рома (Рим) 3:2 Лечче (Лечче)
    11.04.2009 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:3 Сампдория (Генуя)
    05.04.2009 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    22.03.2009 82' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    15.03.2009 Был в запасе Палермо (Палермо) 5:2 Лечче (Лечче)
    08.03.2009 1' -90' Лечче (Лечче) 0:0 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    01.03.2009 64' -90' Удинезе (Удине) 2:0 Лечче (Лечче)
    90'
    22.02.2009 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:2 Лацио (Рим)
    15.02.2009 1' -60' Кальяри (Кальяри) 2:0 Лечче (Лечче)
    07.02.2009 59' -90' Лечче (Лечче) 0:3 Интер (Милан)
    28.01.2009 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Лечче (Лечче)
    3'
    18.01.2009 1' -90' Лечче (Лечче) 0:2 Дженоа (Генуя)
    33'
    21.12.2008 66' -90' Лечче (Лечче) 0:0 Болонья (Болонья)
    70'
    29.11.2008 1' -90' Катания (Катания) 1:1 Лечче (Лечче)
    34'
    23.11.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 0:3 Рома (Рим)
    16.11.2008 1' -90' Сампдория (Генуя) 3:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Милан (Милан)
    02.11.2008 1' -90' Аталанта (Бергамо) 0:0 Лечче (Лечче)
    19.10.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Удинезе (Удине)
    04.10.2008 1' -90' Лацио (Рим) 1:1 Лечче (Лечче)
    28.09.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    24.09.2008 1' -90' Интер (Милан) 1:0 Лечче (Лечче)
    21.09.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Сиена (Сиена)
    14.09.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 2:0 Кьево (Верона)
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