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Андреа Дзанкетта
Статистика
Андреа Дзанкетта - статистика
Завершил карьеру
2 февраля 1975 (51)
#7 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
9
1
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
4 : 1
31.05.2009
Лечче
1' - 61'
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
1 : 1
24.05.2009
Фиорентина
1' - 75'
31'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1 : 1
10.05.2009
Наполи
1' - 90'
44'
45'
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
2 : 2
03.05.2009
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
2 : 1
26.04.2009
Катания
1' - 72'
38'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3 : 2
19.04.2009
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
1 : 3
11.04.2009
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
2 : 0
05.04.2009
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
2 : 2
22.03.2009
Аталанта
82' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
5 : 2
15.03.2009
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
0 : 0
08.03.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2 : 0
01.03.2009
Лечче
64' - 90'
90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лечче
0 : 2
22.02.2009
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
2 : 0
15.02.2009
Лечче
1' - 60'
Италия. Серия А, 23 тур
Лечче
0 : 3
07.02.2009
Интер
59' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1 : 1
28.01.2009
Лечче
1' - 90'
3'
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
0 : 2
18.01.2009
Дженоа
1' - 90'
33'
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
0 : 0
21.12.2008
Болонья
1' - 66'
70'
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
1 : 1
29.11.2008
Лечче
1' - 90'
34'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0 : 3
23.11.2008
Рома
1' - 90'
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