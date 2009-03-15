|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|9
|1
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -61'
|Дженоа (Генуя)
|4:1
|Лечче (Лечче)
|24.05.2009
|1' -75'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|31'
|10.05.2009
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|44' 45'
|03.05.2009
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|26.04.2009
|1' -72'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Катания (Катания)
|38'
|19.04.2009
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:2
|Лечче (Лечче)
|11.04.2009
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|05.04.2009
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|22.03.2009
|82' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|15.03.2009
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|5:2
|Лечче (Лечче)
|08.03.2009
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|01.03.2009
|64' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|90'
|22.02.2009
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Лацио (Рим)
|15.02.2009
|1' -60'
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|07.02.2009
|59' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:3
|Интер (Милан)
|28.01.2009
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|3'
|18.01.2009
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Дженоа (Генуя)
|33'
|21.12.2008
|66' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|70'
|29.11.2008
|1' -90'
|Катания (Катания)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|34'
|23.11.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:3
|Рома (Рим)
|16.11.2008
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|3:2
|Лечче (Лечче)
|09.11.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Милан (Милан)
|02.11.2008
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|19.10.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|04.10.2008
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|28.09.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|24.09.2008
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|21.09.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Сиена (Сиена)
|14.09.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Кьево (Верона)