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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Лацио
Лечче - Лацио: обзор матча 22 февраля 2009
Лечче
22.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
11'
П. Фоджа
50'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Лацио
Замена
У. Дабо
️️️️
Матузалем
Желтая карточка
С. Сивилья
Замена
Т. Рокки
️️️️
М. Сарате
Замена
Д. Мунари
️️️️
А. Джулиатто
Замена
️️️️
Т. Поленьи
ГОЛ! 0:2!
А. Коларов
Желтая карточка
К. Ледесма
Желтая карточка
Эдиньо
Желтая карточка
К. Брокки
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Фоджа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
4
Эдиньо
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
27
Матузалем
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-3-2
22
Бенусси
3
Джулиатто
14
Фабиано
2
Стендардо
3
Поленьи
0
Арьятти
4
Эдиньо
26
Касерта
21
Качья
90
Тирибокки
4-4-2
16
Муслера
2
Лихтштайнер
25
Крибари
13
Сивилья
11
Коларов
24
Ледесма
32
Брокки
27
Матузалем
17
Фоджа
21
Пандев
9
Сарате
3
Джулиатто
11
Мунари
11
Мунари
3
Джулиатто
5
Вивес
5
Вивес
27
Матузалем
6
Дабо
6
Дабо
27
Матузалем
9
Сарате
18
Рокки
18
Рокки
9
Сарате
Остались в запасе
Лечче
Лацио
0
Давиде Петрачи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Лечче - Лацио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Виа Дель Маре
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