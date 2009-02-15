|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|10.05.2009
|1' -76'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|03.05.2009
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|26.04.2009
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Катания (Катания)
|19.04.2009
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:2
|Лечче (Лечче)
|05.04.2009
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|71'
|15.03.2009
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|5:2
|Лечче (Лечче)
|08.03.2009
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|22.02.2009
|1' -56'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Лацио (Рим)
|15.02.2009
|1' -84'
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|07.02.2009
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:3
|Интер (Милан)
|01.02.2009
|1' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|28.01.2009
|1' -81'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|25.01.2009
|1' -52'
|Лечче (Лечче)
|3:3
|Торино (Турин)
|18.01.2009
|1' -74'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Дженоа (Генуя)
|37'
|11.01.2009
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|13.12.2008
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Лечче (Лечче)
|07.12.2008
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|29.11.2008
|1' -90'
|Катания (Катания)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|52'
|23.11.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:3
|Рома (Рим)
|16.11.2008
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|3:2
|Лечче (Лечче)
|09.11.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Милан (Милан)
|02.11.2008
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|29.10.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|19.10.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|04.10.2008
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|28.09.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|21.09.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Сиена (Сиена)
|14.09.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Кьево (Верона)
|31.08.2008
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Лечче (Лечче)