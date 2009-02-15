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    Тициано Поленьи - статистика

    Защитник
    Имя Тициано
    Фамилия Поленьи
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 сентября 1978 (44 года)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Лечче (Лечче)
    10.05.2009 1' -76' Лечче (Лечче) 1:1 Наполи (Неаполь)
    03.05.2009 1' -90' Ювентус (Турин) 2:2 Лечче (Лечче)
    26.04.2009 1' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Катания (Катания)
    19.04.2009 1' -90' Рома (Рим) 3:2 Лечче (Лечче)
    05.04.2009 1' -90' Милан (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    71'
    15.03.2009 Был в запасе Палермо (Палермо) 5:2 Лечче (Лечче)
    08.03.2009 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:0 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    22.02.2009 1' -56' Лечче (Лечче) 0:2 Лацио (Рим)
    15.02.2009 1' -84' Кальяри (Кальяри) 2:0 Лечче (Лечче)
    07.02.2009 1' -90' Лечче (Лечче) 0:3 Интер (Милан)
    01.02.2009 1' -90' Сиена (Сиена) 1:2 Лечче (Лечче)
    28.01.2009 1' -81' Кьево (Верона) 1:1 Лечче (Лечче)
    25.01.2009 1' -52' Лечче (Лечче) 3:3 Торино (Турин)
    18.01.2009 1' -74' Лечче (Лечче) 0:2 Дженоа (Генуя)
    37'
    11.01.2009 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Лечче (Лечче)
    13.12.2008 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Лечче (Лечче)
    07.12.2008 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:2 Ювентус (Турин)
    29.11.2008 1' -90' Катания (Катания) 1:1 Лечче (Лечче)
    52'
    23.11.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 0:3 Рома (Рим)
    16.11.2008 1' -90' Сампдория (Генуя) 3:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Милан (Милан)
    02.11.2008 1' -90' Аталанта (Бергамо) 0:0 Лечче (Лечче)
    29.10.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Палермо (Палермо)
    19.10.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Удинезе (Удине)
    04.10.2008 1' -90' Лацио (Рим) 1:1 Лечче (Лечче)
    28.09.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    21.09.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Сиена (Сиена)
    14.09.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 2:0 Кьево (Верона)
    31.08.2008 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Лечче (Лечче)
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