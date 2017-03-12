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Гульермо Стендардо
Статистика
Гульермо Стендардо - статистика
Завершил карьеру
6 мая 1981 (45), Неаполь
#2 | Защитник
190 см | 89 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
9
0
0
1
0
Аталанта
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 28 тур
Пескара
1 : 3
12.03.2017
Удинезе
1' - 7'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
3 : 1
04.03.2017
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
2 : 0
26.02.2017
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5 : 0
19.02.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
5 : 3
12.02.2017
Пескара
1' - 45'
3'
Италия. Серия А, 23 тур
Пескара
2 : 6
05.02.2017
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Пескара
1 : 2
01.02.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3 : 0
28.01.2017
Пескара
1' - 55'
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
1 : 3
22.01.2017
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2 : 1
20.11.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0 : 1
26.10.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0 : 0
16.10.2016
Аталанта
45' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
1 : 3
26.09.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0 : 1
21.09.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
3 : 0
18.09.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2 : 1
11.09.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
3 : 4
21.08.2016
Лацио
Был в запасе
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