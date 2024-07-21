Petar Sukacev - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Petar Sukacev
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Petar Sukacev
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|Был в запасе
|Войводина
|
1:1
(2:4)п
|Марибор
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|11.08.2024
|Был в запасе
|Войводина
|1:3
|ТСЦ Бачка Топола
|Сербия. Суперлига, 4 тур
|08.08.2024
|Был в запасе
|Марибор
|2:1
|Войводина
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|01.08.2024
|Был в запасе
|Войводина
|1:3
|Аякс
|Лига Европы, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|Был в запасе
|Аякс
|1:0
|Войводина
|Лига Европы, 2 раунд, первый матч
|21.07.2024
|Был в запасе
|Текстилак
|0:2
|Войводина
|Сербия. Суперлига, 1 тур