Gonzalo Freitas - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Gonzalo Freitas
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Gonzalo Freitas
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|Интернасьонал
|Бразилия. Серия А, 23 тур
|54'
|04.08.2024
|1' - 90'
|Атлетико Гойяненсе
|1:4
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 21 тур
|28.07.2024
|1' - 90'
|Фламенго
|2:0
|Атлетико Гойяненсе
|Бразилия. Серия А, 20 тур
|25.07.2024
|1' - 90'
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|Баия
|Бразилия. Серия А, 19 тур
|35'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|54'
|04.08.2024
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:4
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|28.07.2024
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.07.2024
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Баия (Салвадор)
|35'