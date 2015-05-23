Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Срджан Лакич - статистика

Завершил карьеру
2 октября 1983 (42), Дубровник
#29 | Нападающий
186 см | 85 кг
Хорватия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падерборн
17
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Падерборн
1 : 2
23.05.2015
Штутгарт
1' - 90'
85'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
1 : 0
16.05.2015
Падерборн
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Падерборн
1 : 3
10.05.2015
Вольфсбург
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1 : 2
02.05.2015
Падерборн
1' - 90'
70'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Падерборн
2 : 2
26.04.2015
Вердер
1' - 74'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
3 : 0
18.04.2015
Падерборн
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Падерборн
2 : 1
11.04.2015
Аугсбург
1' - 77'
60'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
2 : 0
05.04.2015
Падерборн
1' - 90'
80'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Падерборн
0 : 0
21.03.2015
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
4 : 0
14.03.2015
Падерборн
46' - 90'
84'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Падерборн
0 : 3
08.03.2015
Байер
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
2 : 0
01.03.2015
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Падерборн
0 : 6
21.02.2015
Бавария
59' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1 : 2
15.02.2015
Падерборн
69' - 90'
73'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
0 : 0
07.02.2015
Падерборн
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Падерборн
0 : 3
04.02.2015
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
5 : 0
31.01.2015
Падерборн
61' - 90'
Главные новости
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
4
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
1
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
13
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
5
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
6
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+