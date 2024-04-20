Максим Сергеев - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сергеев
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сергеев
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|6
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -65'
|Леон Сатурн (Раменское)
|5:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|37'
|01.07.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:1
|Иркутск (Иркутск)
|77'
|25.06.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|6:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|19.06.2024
|66' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:4
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|13.06.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:4
|Тверь (Тверь)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:2
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|27.04.2024
|64' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|14.04.2024
|79' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|90'
|06.04.2024
|65' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:3
|Динамо-2 (Москва)