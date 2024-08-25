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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Енисей-М
Звезда - Енисей-М: обзор матча 25 августа 2024
Звезда
25.08.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
3 : 4
Завершен
Енисей-М
15'
И. Воронцов
45+1'
Р. Огиенко
72'
Ю. Мединский
3'
М. Исаев (П)
29'
В. Кравцов
34'
А. Губанов
90+2'
К. Поршунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Звезда - Енисей-М
90'
+6
Желтая карточка
А. Островский
Желтая карточка
Р. Михайловский
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 3:4!
К. Поршунов
Пас отдал
М. Исаев
83'
Желтая карточка
В. Кравцов
Замена
Д. Лебедев
️️️️
А. Зенюк
81'
75'
Замена
А. Медведков
️️️️
А. Покровский
ГОЛ! 3:3!
Ю. Мединский
Пас отдал
Э. Халыгов
72'
70'
Замена
Ю. Чернавин
️️️️
А. Надольский
70'
Замена
К. Поршунов
️️️️
М. Степин
Замена
Э. Кузгов
️️️️
И. Воронцов
67'
Замена
Ю. Мединский
️️️️
Р. Огиенко
60'
57'
Замена
А. Островский
️️️️
А. Губанов
ГОЛ! 2:3!
Р. Огиенко
Пас отдал
М. Андреев
45'
+1
37'
Желтая карточка
А. Надольский
34'
ГОЛ! 1:3!
А. Губанов
Пас отдал
В. Кравцов
29'
ГОЛ! 1:2!
В. Кравцов
26'
Желтая карточка
Д. Федоренко
ГОЛ! 1:1!
И. Воронцов
Пас отдал
М. Андреев
15'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Исаев
Пас отдал
А. Надольский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
10
Эльнур Халыгов
ЛВ
8
Арсен Нышаналиев
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
17
Рони Михайловский
АП
11
Илья Воронцов
АП
20
Никита Константинов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Енисей-М
99
Андрей Сорокин
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
52
Максим Исаев
ЛВ
92
Александр Губанов
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
18
Александр Надольский
АП
61
Максим Степин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Звезда
16
Даниил Фоломкин
ВР
58
Денис Лебедев
ЦП
19
Юрий Мединский
ЦП
79
Данила Рулев
ЦП
91
Эмир Кузгов
ЛФ
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
73
Юрий Чернавин
ОП
91
Иван Новик
ЦП
60
Артем Медведков
ЦП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
3-2-3-2
30
Пшеничников
59
Зенюк
23
Лукьянов
77
Огиенко
8
Нышаналиев
77
Сергеев
10
Халыгов
11
Воронцов
17
Михайловский
20
Константинов
77
Андреев
3-3-3-1
99
Сорокин
74
Чулков
58
Покровский
28
Рейз
62
Кравцов
14
Федоренко
85
Мальфанов
52
Исаев
18
Надольский
92
Губанов
61
Степин
59
Зенюк
58
Лебедев
58
Лебедев
59
Зенюк
77
Огиенко
19
Мединский
19
Мединский
77
Огиенко
11
Воронцов
91
Кузгов
91
Кузгов
11
Воронцов
92
Губанов
59
Островский
59
Островский
92
Губанов
18
Надольский
73
Чернавин
73
Чернавин
18
Надольский
58
Покровский
60
Медведков
60
Медведков
58
Покровский
61
Степин
71
Поршунов
71
Поршунов
61
Степин
Остались в запасе
Звезда
Енисей-М
16
Даниил Фоломкин
ВР
79
Данила Рулев
ЦП
Главный тренер
Владислав Галкин
99
Родион Константинов
ВР
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
16
Даниил Фоломкин
ВР
79
Данила Рулев
ЦП
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
Главный тренер
Владислав Галкин
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Звезда - Енисей-М
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
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