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    Артем Пикарев - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Пикарев
    Команда Динамо СПб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 апреля 2002 (22 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо СПб 10 1 3 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.07.2024 29' -90' Динамо СПб (Санкт-Петербург) 0:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    01.07.2024 1' -90' Енисей-М (Красноярск) 0:2 Динамо СПб (Санкт-Петербург)
    25.06.2024 1' -77' Динамо СПб (Санкт-Петербург) 2:1 Торпедо Вл (Владимир)
    12' 34'
    19.06.2024 1' -90' Тверь (Тверь) 3:1 Динамо СПб (Санкт-Петербург)
    13.06.2024 1' -82' Чертаново (Москва) 1:3 Динамо СПб (Санкт-Петербург)
    45' 35'
    08.06.2024 1' -90' Динамо СПб (Санкт-Петербург) 3:1 Динамо Вг (Вологда)
    01.06.2024 1' -74' Динамо-2 (Москва) 5:2 Динамо СПб (Санкт-Петербург)
    16'
    25.05.2024 1' -76' Динамо СПб (Санкт-Петербург) 2:2 Леон Сатурн (Раменское)
    62' 30'
    19.05.2024 1' -71' Иркутск (Иркутск) 3:3 Динамо СПб (Санкт-Петербург)
    11.05.2024 77' -90' Динамо СПб (Санкт-Петербург) 0:2 Спартак-2 (Москва)
    05.05.2024 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:0 Динамо СПб (Санкт-Петербург)
    27.04.2024 80' -90' Динамо СПб (Санкт-Петербург) 2:0 Звезда (Санкт-Петербург)
    21.04.2024 Был в запасе Родина-М (Москва) 2:0 Динамо СПб (Санкт-Петербург)
    13.04.2024 Был в запасе Динамо СПб (Санкт-Петербург) 4:1 Луки-Энергия (Великие Луки)
    07.04.2024 Был в запасе Балтика-БФУ (Калининград) 3:1 Динамо СПб (Санкт-Петербург)
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