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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Янг Бойз
ЦСКА - Янг Бойз: обзор матча 23 августа 2017
ЦСКА
23.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Янг Бойз
45'
Г. Щенников
64'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Янг Бойз
Замена
С. Игнашевич
️️️️
Витиньо
90'
+2
79'
Желтая карточка
К. Нуху
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Ф. Чалов
74'
74'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
И. Бенито
73'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Й. Раве
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Дзагоев
68'
ГОЛ! 2:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
Витиньо
64'
Желтая карточка
А. Березуцкий
59'
Желтая карточка
А. Дзагоев
48'
ГОЛ! 1:0!
Г. Щенников
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
27
Иван Бенито
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
22
Йорик Раве
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
5
Васин
6
Березуцкий
24
Березуцкий
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Головин
63
Чалов
3-4-2
16
фон Бальмус
43
Мбабу
5
фон Берген
4
Нуху
22
Раве
6
Бертоне
35
Жуниор
10
Сулеймани
27
Ассале
17
Нсаме
11
Витиньо
4
Игнашевич
4
Игнашевич
11
Витиньо
66
Дзагоев
10
Натхо
10
Натхо
66
Дзагоев
63
Чалов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
27
Бенито
3
Лотомба
3
Лотомба
27
Бенито
22
Раве
16
Фасснахт
16
Фасснахт
22
Раве
Остались в запасе
ЦСКА
Янг Бойз
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Марко Вельфли
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча ЦСКА - Янг Бойз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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