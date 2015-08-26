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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Спортинг
ЦСКА - Спортинг: обзор матча 26 августа 2015
ЦСКА
26.08.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Спортинг
48'
С. Думбия
71'
С. Думбия
84'
А. Муса
37'
Т. Гутьеррес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спортинг
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Муса
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
Ж. Мариу
88'
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
А. Аквилани
88'
Замена
К. Манэ
️️️️
Б. Руис
Замена
А. Березуцкий
️️️️
С. Думбия
87'
ГОЛ! 3:1!
А. Муса
Пас отдал
А. Дзагоев
84'
Желтая карточка
П. Вернблум
83'
ГОЛ! 2:1!
С. Думбия
Пас отдал
А. Муса
71'
Желтая карточка
С. Думбия
70'
69'
Замена
И. Слимани
️️️️
Т. Гутьеррес
Желтая карточка
А. Дзагоев
61'
60'
Желтая карточка
А. Аквилани
ГОЛ! 1:1!
С. Думбия
48'
47'
Желтая карточка
П. Оливейра
37'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гутьеррес
Пас отдал
Ж. Перейра
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
35'
Травма
М. Фернандес
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
22
Сейду Думбия
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
33
Хонатан Сильва
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
15
Адриен Силва
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
22
Брайан Руис
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
22
Думбия
26
Еременко
19
Вернблум
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
4-3-1-2
1
Патрисиу
27
Перейра
15
Оливейра
5
Налдо
33
Сильва
15
Силва
20
Аквилани
23
Мариу
19
Каррильо
19
Гутьеррес
22
Руис
22
Думбия
6
Березуцкий
6
Березуцкий
22
Думбия
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
7
Муса
17
Миланов
17
Миланов
7
Муса
22
Руис
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
22
Руис
19
Гутьеррес
19
Слимани
19
Слимани
19
Гутьеррес
20
Аквилани
12
Монтеро
12
Монтеро
20
Аквилани
Остались в запасе
ЦСКА
Спортинг
1
Сергей Чепчугов
ВР
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Марсело Бук
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча ЦСКА - Спортинг
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
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- : -
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Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Помощники судьи:
Роман Слишко (Словакия)
Мартин Вильчек (Чехия)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
НТВ, НТВ-Плюс Футбол, НТВ-Плюс Футбол 2 (в записи, 03:50)
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