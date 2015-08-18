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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - ЦСКА
Спортинг - ЦСКА: обзор матча 18 августа 2015
Спортинг
18.08.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
ЦСКА
12'
Т. Гутьеррес
82'
И. Слимани
40'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - ЦСКА
90'
+2
Замена
А. Березуцкий
️️️️
К. Набабкин
89'
Замена
Б. Натхо
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 2:1!
И. Слимани
Пас отдал
А. Каррильо
82'
80'
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
Замена
К. Манэ
️️️️
Ж. Мариу
76'
Замена
А. Мартинш
️️️️
Т. Гутьеррес
75'
70'
Желтая карточка
С. Думбия
Замена
А. Аквилани
️️️️
Б. Руис
64'
60'
Желтая карточка
М. Фернандес
Желтая карточка
И. Слимани
56'
Желтая карточка
Ж. Перейра
47'
40'
ГОЛ! 1:1!
С. Думбия
Пас отдал
Р. Еременко
28'
Желтая карточка
П. Вернблум
27'
Пенальти не реализован!
С. Думбия
Желтая карточка
Джефферсон
26'
Желтая карточка
Т. Гутьеррес
23'
ГОЛ! 1:0!
Т. Гутьеррес
Пас отдал
Б. Руис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Налдо
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-1-3
1
Патрисиу
5
Налдо
15
Оливейра
27
Перейра
4
Джефферсон
23
Мариу
15
Силва
19
Каррильо
19
Слимани
22
Руис
19
Гутьеррес
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
18
Тошич
26
Еременко
66
Дзагоев
7
Муса
22
Думбия
23
Мариу
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
23
Мариу
22
Руис
20
Аквилани
20
Аквилани
22
Руис
19
Гутьеррес
28
Мартинш
28
Мартинш
19
Гутьеррес
14
Набабкин
6
Березуцкий
6
Березуцкий
14
Набабкин
22
Думбия
10
Натхо
10
Натхо
22
Думбия
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
Остались в запасе
Спортинг
ЦСКА
1
Марсело Бук
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спортинг - ЦСКА
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
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Спортинг
1 : 0
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Спортинг
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Каза Пиа
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Спортинг
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
НТВ
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