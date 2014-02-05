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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шахтер - ЦСКА
Шахтер - ЦСКА: обзор матча 05 февраля 2014
Шахтер
05.02.2014, среда, 23:00
Объединенный Суперкубок, 3 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
38'
Д. Срна
41'
Тайсон
8'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - ЦСКА
85'
Желтая карточка
Витиньо
78'
Замена
Э. Рахимич
️️️️
Р. Эльм
75'
Замена
В. Васин
️️️️
В. Березуцкий
Замена
Илсиньо
️️️️
Д. Срна
70'
69'
Желтая карточка
К. Набабкин
68'
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
67'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Муса
65'
Желтая карточка
Р. Эльм
Замена
Фернандо
️️️️
Д. Коста
46'
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Тейшейра
46'
46'
Замена
Г. Миланов
️️️️
К. Базелюк
46'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
В. Караваев
46'
Замена
П. Вернблум
️️️️
А. Дзагоев
46'
Замена
С. Цубер
️️️️
З. Тошич
Замена
В. Нем
️️️️
Фред
46'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Т. Степаненко
46'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Л. Адриано
46'
Замена
В. Шевчук
️️️️
Исмаили
46'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
46'
ГОЛ! 2:1!
Тайсон
Пас отдал
Л. Адриано
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Срна
38'
37'
Желтая карточка
А. Дзагоев
8'
ГОЛ! 0:1!
З. Тошич
Пас отдал
А. Муса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Фред
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
11
Тайсон
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
18
Зоран Тошич
ЛВ
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
4-2-2-1-1
30
Пятов
31
Исмаили
27
Кривцов
50
Кучер
33
Срна
7
Фред
27
Степаненко
11
Тейшейра
11
Тайсон
11
Коста
4
Адриано
4-1-1-3-1
1
Чепчугов
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
15
Караваев
20
Эльм
66
Дзагоев
7
Муса
11
Витиньо
18
Тошич
10
Базелюк
31
Исмаили
13
Шевчук
13
Шевчук
31
Исмаили
11
Коста
20
Фернандо
20
Фернандо
11
Коста
27
Степаненко
3
Хюбшман
3
Хюбшман
27
Степаненко
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
33
Срна
77
Илсиньо
77
Илсиньо
33
Срна
7
Фред
18
Нем
18
Нем
7
Фред
4
Адриано
14
Феррейра
14
Феррейра
4
Адриано
11
Тейшейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тейшейра
7
Муса
22
Ефремов
22
Ефремов
7
Муса
24
Березуцкий
5
Васин
5
Васин
24
Березуцкий
15
Караваев
6
Березуцкий
6
Березуцкий
15
Караваев
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
18
Тошич
7
Цубер
7
Цубер
18
Тошич
66
Дзагоев
19
Вернблум
19
Вернблум
66
Дзагоев
20
Эльм
25
Рахимич
25
Рахимич
20
Эльм
10
Базелюк
17
Миланов
17
Миланов
10
Базелюк
Остались в запасе
Шахтер
ЦСКА
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
71
Сергей Ревякин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Шахтер - ЦСКА
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
ХаМошава
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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