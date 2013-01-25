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Расписание матчей
ЦСКА - Русенборг
ЦСКА - Русенборг: обзор матча 25 января 2013
ЦСКА
25.01.2013, пятница, 19:00
Copa del Sol, группа B
2 : 0
Завершен
Русенборг
19'
П. Мамаев
70'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Русенборг
ГОЛ! 2:0!
З. Тошич
70'
65'
Замена
А. Серлот
️️️️
Т. Эльюнусси
65'
Замена
М. Странд
️️️️
Ф. Мидтсьё
46'
Замена
Д. Чибуике
️️️️
Н. Нильсен
46'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
Т. Региниуссен
46'
Замена
Б. Матиас Мое
️️️️
Й. Хейланд
46'
Замена
М. Лундаль
️️️️
М. Дорсин
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Дзагоев
46'
Замена
С. Чепчугов
️️️️
И. Акинфеев
46'
Замена
П. Тен
️️️️
М. Фернандес
46'
Замена
Э. Рахимич
️️️️
В. Березуцкий
46'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
П. Вернблум
46'
Замена
Г. Щенников
️️️️
К. Набабкин
46'
46'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
Й. Свенссон
46'
Замена
Д. Бернтсен
️️️️
Б. Докал
Замена
З. Тошич
️️️️
В. Лав
46'
Замена
Секу
️️️️
П. Мамаев
46'
Замена
А. Цауня
️️️️
Р. Эльм
46'
Замена
В. Васин
️️️️
А. Березуцкий
46'
Замена
К. Панченко
️️️️
С. Думбия
37'
ГОЛ! 1:0!
П. Мамаев
Пас отдал
С. Думбия
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Русенборг
12
Александр Лунд Хансен
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
6
Пер Вернер Ваган Рёнинг
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
7
Гела Засеев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Русенборг
40
Ларс Стабхауг
ВР
36
Мартин Лундаль
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
35
Мортен Странд
ЦП
13
Хайме Алас
ЦП
18
Даниэль Бернтсен
ЦП
7
Даниель Хольм
ЦФ
11
Джон Чибуике
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
6
Березуцкий
24
Березуцкий
6
Фернандес
20
Эльм
19
Вернблум
66
Дзагоев
10
Мамаев
19
Вагнер Лав
22
Думбия
4-5-1
12
Лунд Хансен
14
Хейланд
6
Ваган Рёнинг
4
Региниуссен
3
Дорсин
18
Эльюнусси
18
Мидтсьё
22
Свенссон
11
Миккельсен
9
Докал
23
Нильсен
66
Дзагоев
22
Ефремов
22
Ефремов
66
Дзагоев
35
Акинфеев
1
Чепчугов
1
Чепчугов
35
Акинфеев
14
Набабкин
42
Щенников
42
Щенников
14
Набабкин
6
Березуцкий
5
Васин
5
Васин
6
Березуцкий
6
Фернандес
22
Тен
22
Тен
6
Фернандес
20
Эльм
19
Цауня
19
Цауня
20
Эльм
24
Березуцкий
25
Рахимич
25
Рахимич
24
Березуцкий
19
Вернблум
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
19
Вернблум
10
Мамаев
26
Секу
26
Секу
10
Мамаев
19
Вагнер Лав
18
Тошич
18
Тошич
19
Вагнер Лав
22
Думбия
8
Панченко
8
Панченко
22
Думбия
14
Хейланд
18
Мое
18
Мое
14
Хейланд
18
Мидтсьё
35
Странд
35
Странд
18
Мидтсьё
3
Дорсин
36
Лундаль
36
Лундаль
3
Дорсин
9
Докал
18
Бернтсен
18
Бернтсен
9
Докал
4
Региниуссен
2
Гамбоа
2
Гамбоа
4
Региниуссен
22
Свенссон
10
Селнаэс
10
Селнаэс
22
Свенссон
23
Нильсен
11
Чибуике
11
Чибуике
23
Нильсен
18
Эльюнусси
7
Серлот
7
Серлот
18
Эльюнусси
Остались в запасе
ЦСКА
Русенборг
7
Гела Засеев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
40
Ларс Стабхауг
ВР
7
Даниель Хольм
ЦФ
13
Хайме Алас
ЦП
Остались в запасе
7
Гела Засеев
ЦП
Остались в запасе
40
Ларс Стабхауг
ВР
7
Даниель Хольм
ЦФ
13
Хайме Алас
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Русенборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Эстадио Ла Манга
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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