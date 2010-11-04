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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Палермо
ЦСКА - Палермо: обзор матча 04 ноября 2010
ЦСКА
04.11.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
3 : 1
Завершен
Палермо
47'
К. Хонда
50'
Т. Нецид
53'
Т. Нецид
11'
М. Маккароне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Палермо
Замена
Е. Алдонин
️️️️
К. Хонда
Замена
А. Дзагоев
️️️️
П. Мамаев
Замена
Секу
️️️️
М. Гонсалес
Замена
Ф. Бальдзаретти
️️️️
С. Гарсия
Замена
М. Пинилья
️️️️
Ф. Микколи
Замена
М. Кассани
️️️️
К. Глик
ГОЛ! 3:1!
Т. Нецид
Пас отдал
К. Хонда
ГОЛ! 2:1!
Т. Нецид
Пас отдал
П. Мамаев
ГОЛ! 1:1!
К. Хонда
Пас отдал
З. Тошич
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Маккароне
Пас отдал
Ф. Микколи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Дейвидас Шемберас
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
АП
18
Зоран Тошич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
83
Чезаре Бово
ЛЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
15
Камиль Глик
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
23
Антонио Ночерино
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
36
Маттео Дармиан
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
92
Франческо Адриццоне
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
4-3-1-2
35
Акинфеев
42
Щенников
5
Шемберас
24
Березуцкий
14
Набабкин
11
Гонсалес
10
Мамаев
18
Тошич
3
Хонда
15
Нецид
19
Вагнер Лав
3-2-3-2
22
Бенусси
15
Глик
30
Гоян
83
Бово
69
Ригони
23
Ночерино
36
Дармиан
23
Касами
3
Гарсия
10
Микколи
7
Маккароне
10
Мамаев
66
Дзагоев
66
Дзагоев
10
Мамаев
3
Хонда
20
Алдонин
20
Алдонин
3
Хонда
11
Гонсалес
26
Секу
26
Секу
11
Гонсалес
3
Гарсия
42
Бальдзаретти
42
Бальдзаретти
3
Гарсия
15
Глик
6
Кассани
6
Кассани
15
Глик
10
Микколи
51
Пинилья
51
Пинилья
10
Микколи
Остались в запасе
ЦСКА
Палермо
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
92
Франческо Адриццоне
ЦП
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
92
Франческо Адриццоне
ЦП
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча ЦСКА - Палермо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Помощники судьи:
Жозе Рамалью
Жоау Феррейра душ Сантуш (оба - Португалия)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:00 (прямая); "НТВ" 20:45 (прямая)
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