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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Россия
Люксембург - Россия: обзор матча 11 октября 2013
Люксембург
11.10.2013, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
0 : 4
Завершен
Россия
9'
А. Самедов
39'
В. Файзулин
45+2'
Д. Глушаков
73'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Россия
85'
Замена
Г. Щенников
️️️️
Д. Комбаров
Замена
М. Мартино
️️️️
А. Луиси
75'
73'
ГОЛ! 0:4!
А. Кержаков
Пас отдал
Д. Комбаров
65'
Замена
В. Быстров
️️️️
Ю. Жирков
Замена
Я. Бастос
️️️️
Д. Да Мота
62'
46'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Кокорин
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
Д. Глушаков
39'
ГОЛ! 0:2!
В. Файзулин
Пас отдал
Р. Широков
Замена
Б. Паял
️️️️
Д. Тюрпель
31'
Желтая карточка
Д. Да Мота
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Самедов
Пас отдал
Д. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ПЗ
11
Стефано Бенси
ЛВ
18
Лоран Янс
ОП
20
Давид Тюрпель
ЦП
17
Марио Мутш
(К)
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
15
Роман Широков
(К)
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Люксембург
12
Марк Обервайс
ВР
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
15
Массимо Мартино
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
0
Янник Бастос
ЦП
6
Рене Петерс
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
11
Павел Мамаев
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Жубер
14
Латерца
7
Филлипс
7
Жерсон
3
Йениш
18
Янс
20
Тюрпель
17
Мутш
11
Бенси
22
Луиси
9
Да Мота
4-3-1-2
1
Акинфеев
2
Козлов
24
Березуцкий
14
Гранат
23
Комбаров
15
Широков
20
Файзулин
8
Глушаков
19
Самедов
9
Кокорин
11
Кержаков
22
Луиси
15
Мартино
15
Мартино
22
Луиси
9
Да Мота
0
Бастос
0
Бастос
9
Да Мота
20
Тюрпель
10
Паял
10
Паял
20
Тюрпель
9
Кокорин
18
Жирков
18
Жирков
9
Кокорин
23
Комбаров
6
Щенников
6
Щенников
23
Комбаров
Жирков
18
Быстров
18
Быстров
Жирков
Остались в запасе
Люксембург
Россия
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
6
Рене Петерс
ЦП
12
Марк Обервайс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
11
Павел Мамаев
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
6
Рене Петерс
ЦП
12
Марк Обервайс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
11
Павел Мамаев
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Люксембург - Россия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Жози Бартель
Где смотреть матч:
"Первый канал" 22:25 (прямая)
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