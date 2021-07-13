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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Лудогорец
Шахтер - Лудогорец: обзор матча 13 июля 2021
Шахтер
13.07.2021, вторник, 22:30
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Лудогорец
71'
К. Десподов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Лудогорец
Желтая карточка
Г. Шевченко
90'
+1
Замена
Н. Корзун
️️️️
Ю. Кендыш
90'
+1
87'
Замена
Б. Текпетей
️️️️
П. Сотириу
Замена
И. Иванович
️️️️
Ю. Сзоке
84'
Замена
Р. Бегунов
️️️️
И. Стасевич
84'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Иванович
84'
76'
Замена
М. Чибота
️️️️
К. Десподов
71'
ГОЛ! 0:1!
К. Десподов
Пас отдал
Каули
Замена
Р. Дебелко
️️️️
В. Ахмеди
62'
61'
Замена
А. Сантана
️️️️
Вандерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Лудогорец
1
Кристиян Калина
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
80
Каули
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
88
Вандерсон
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
18
Никита Корзун
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
45
Элвис Ману
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
7
Дорин Ротариу
ПВ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
3-5-1-1
30
Гутор
24
Филипенко
20
Сачивко
5
Антич
99
Шевченко
77
Кендыш
37
Сзоке
7
Стасевич
30
Ахмеди
11
Иванович
98
Дарбо
4-2-2-2
1
Калина
32
Икоко
24
Вердон
32
Пластун
3
Недялков
5
Гонсалвеш
25
Баджи
77
Десподов
80
Каули
79
Сотириу
88
Вандерсон
30
Ахмеди
27
Дебелко
27
Дебелко
30
Ахмеди
11
Иванович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
11
Иванович
77
Кендыш
18
Корзун
18
Корзун
77
Кендыш
7
Стасевич
67
Бегунов
67
Бегунов
7
Стасевич
79
Сотириу
37
Текпетей
37
Текпетей
79
Сотириу
77
Десподов
13
Чибота
13
Чибота
77
Десподов
88
Вандерсон
80
Сантана
80
Сантана
88
Вандерсон
Остались в запасе
Шахтер
Лудогорец
35
Игорь Малащицкий
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
32
Сергей Черник
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
45
Элвис Ману
ЛВ
8
Доминик Янков
АП
22
Сержио Падт
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
32
Сергей Черник
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
8
Доминик Янков
АП
22
Сержио Падт
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Шахтер - Лудогорец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
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