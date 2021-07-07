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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Шахтер
Лудогорец - Шахтер: обзор матча 07 июля 2021
Лудогорец
07.07.2021, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Шахтер
90+2'
Каули
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лудогорец - Шахтер
Желтая карточка
К. Десподов
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Каули
Пас отдал
М. Чибота
90'
+2
86'
Желтая карточка
Н. Антич
82'
Замена
Р. Хадаркевич
️️️️
А. Сачивко
Замена
М. Чибота
️️️️
К. Десподов
79'
Замена
Э. Ману
️️️️
С. Баджи
72'
68'
Замена
И. Стасевич
️️️️
И. Иванович
Замена
П. Сотириу
️️️️
К. Кешеру
60'
Замена
Вандерсон
️️️️
Б. Текпетей
60'
46'
Замена
И. Иванович
️️️️
Д. Подстрелов
34'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
33'
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
Н. Корзун
31'
Желтая карточка
А. Сачивко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
1
Кристиян Калина
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
80
Каули
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
5
Никола Антич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Никита Корзун
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
45
Элвис Ману
ЛВ
8
Доминик Янков
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
88
Вандерсон
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
27
Роман Дебелко
ЦФ
4-2-3-1
1
Калина
3
Недялков
24
Вердон
32
Пластун
32
Икоко
5
Гонсалвеш
25
Баджи
37
Текпетей
80
Каули
77
Десподов
13
Кешеру
3-1-3-2-1
30
Гутор
5
Антич
20
Сачивко
24
Филипенко
18
Корзун
30
Ахмеди
77
Кендыш
99
Шевченко
98
Подстрелов
11
Иванович
98
Дарбо
77
Десподов
13
Чибота
13
Чибота
77
Десподов
25
Баджи
45
Ману
45
Ману
25
Баджи
13
Кешеру
79
Сотириу
79
Сотириу
13
Кешеру
37
Текпетей
88
Вандерсон
88
Вандерсон
37
Текпетей
11
Иванович
67
Бегунов
67
Бегунов
11
Иванович
20
Сачивко
4
Хадаркевич
4
Хадаркевич
20
Сачивко
18
Корзун
37
Сзоке
37
Сзоке
18
Корзун
11
Иванович
7
Стасевич
7
Стасевич
11
Иванович
Остались в запасе
Лудогорец
Шахтер
8
Доминик Янков
АП
22
Сержио Падт
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Павел Врба
27
Роман Дебелко
ЦФ
3
Милош Шатара
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
8
Доминик Янков
АП
22
Сержио Падт
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
Остались в запасе
27
Роман Дебелко
ЦФ
3
Милош Шатара
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Лудогорец - Шахтер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
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Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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