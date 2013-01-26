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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Тунис
Кот-д'Ивуар - Тунис: обзор матча 26 января 2013
Кот-д'Ивуар
26.01.2013, суббота, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 2 тур
3 : 0
Завершен
Тунис
21'
Жервиньо
87'
Я. Туре
90'
Д. Я Конан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - Тунис
ГОЛ! 3:0!
Д. Я Конан
Пас отдал
Жервиньо
90'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Ромарик
89'
ГОЛ! 2:0!
Я. Туре
Пас отдал
С. Тьене
87'
86'
Замена
З. Дхауади
️️️️
М. Траоуи
Замена
М. Градель
️️️️
С. Калу
80'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
73'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Л. Траоре
67'
57'
Замена
Х. Харбауи
️️️️
А. Буссаиди
46'
Замена
У. Дарраги
️️️️
Ф. Бен Юссеф
Желтая карточка
С. Бамба
31'
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
Л. Траоре
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Жервиньо
ЛВ
19
Яя Туре
ЦП
5
Дидье Зокора
ЦП
9
Шейк Тиоте
ЦП
6
Ромарик
ЦП
18
Ласина Траоре
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Тунис
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
2
Билел Ифа
ЦЗ
0
Халил Чеммам
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
18
Анис Буссаиди
ПЗ
0
Чеди Хаммами
ЦП
0
Халед Муэлхи
ЦП
14
Мехди Траоуи
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
8
Фахредин Бен Юссеф
ЦП
19
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Кот-д'Ивуар
16
Даниэль Йебоа
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
14
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
7
Абдул Разак
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Тунис
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
0
Фатах Гарби
ЦЗ
0
Валид Хичри
ЦЗ
4
Хаттен Баратли
ЦП
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
0
Уссама Дарраги
ЦП
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
0
Хамди Харбауи
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
3-4-1-2
1
Барри
5
Тьене
22
Бамба
21
Эбуэ
19
Туре
9
Тиоте
6
Ромарик
5
Зокора
10
Жервиньо
8
Калу
18
Траоре
4-5-1
22
Бен Черифиа
18
Буссаиди
0
Чеммам
3
Абденнур
2
Ифа
0
Хаммами
14
Траоуи
7
Мсакни
8
Бен Юссеф
0
Муэлхи
19
Халифа
8
Калу
15
Градель
15
Градель
8
Калу
6
Ромарик
13
Конан
13
Конан
6
Ромарик
18
Траоре
11
Дрогба
11
Дрогба
18
Траоре
8
Бен Юссеф
0
Дарраги
0
Дарраги
8
Бен Юссеф
14
Траоуи
15
Дхауади
15
Дхауади
14
Траоуи
18
Буссаиди
0
Харбауи
0
Харбауи
18
Буссаиди
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Тунис
16
Даниэль Йебоа
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
14
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
7
Абдул Разак
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
0
Фатах Гарби
ЦЗ
4
Хаттен Баратли
ЦП
0
Валид Хичри
ЦЗ
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Остались в запасе
16
Даниэль Йебоа
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
14
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
7
Абдул Разак
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
0
Фатах Гарби
ЦЗ
4
Хаттен Баратли
ЦП
0
Валид Хичри
ЦЗ
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Сами Трабелси
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Тунис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Главный судья:
Раджин Драпарсад Сичурн
(Мартинье)
Стадион:
Роял Бафокенг
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