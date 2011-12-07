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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - ЦСКА
Интер - ЦСКА: обзор матча 07 декабря 2011
Интер
07.12.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
52'
Э. Камбьяссо
50'
С. Думбия
87'
В. Березуцкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - ЦСКА
+1
Замена
Г. Щенников
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 1:2!
В. Березуцкий
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
Е. Алдонин
️️️️
Д. Шемберас
Замена
А. Цауня
️️️️
Секу
Замена
Р. Альварес
️️️️
Ж. Оби
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
Л. Калдирола
Желтая карточка
П. Мамаев
Травма
Э. Камбьяссо
ГОЛ! 1:1!
Э. Камбьяссо
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Замена
М. Сарате
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Л. Калдирола
️️️️
К. Киву
Желтая карточка
Д. Шемберас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
ЦСКА
30
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
3-2-3-1-1
12
Кастеллацци
26
Киву
13
Раноккия
6
Самуэль
5
Нагатомо
19
Фараони
91
Камбьяссо
10
Оби
4
Дзанетти
11
Коутиньо
22
Милито
4-1-3-2
30
Габулов
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
5
Шемберас
26
Секу
10
Мамаев
66
Дзагоев
22
Думбия
19
Вагнер Лав
26
Киву
5
Калдирола
5
Калдирола
26
Киву
10
Оби
11
Альварес
11
Альварес
10
Оби
11
Коутиньо
9
Сарате
9
Сарате
11
Коутиньо
22
Думбия
42
Щенников
42
Щенников
22
Думбия
26
Секу
19
Цауня
19
Цауня
26
Секу
5
Шемберас
20
Алдонин
20
Алдонин
5
Шемберас
Остались в запасе
Интер
ЦСКА
21
Паоло Орландони
ВР
8
Тиаго Мотта
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
8
Тиаго Мотта
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Интер - ЦСКА
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:30 (прямая)
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