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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Османлыспор
ФКСБ - Османлыспор: обзор матча 24 ноября 2016
ФКСБ
24.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
2 : 1
Завершен
Османлыспор
68'
М. Момчилович
86'
Г. Тамаш
30'
Б. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Османлыспор
Желтая карточка
Ф. Ницэ
90'
+3
Желтая карточка
А. Попа
89'
ГОЛ! 2:1!
Г. Тамаш
Пас отдал
Ф. Болдрин
86'
85'
Желтая карточка
Т. Пинту
75'
Замена
М. Байир
️️️️
А. Врсаевич
69'
Замена
Э. Килиджаслан
️️️️
Д. Деларж
ГОЛ! 1:1!
М. Момчилович
68'
67'
Желтая карточка
Д. Деларж
63'
Желтая карточка
М. Чагыран
Замена
В. Аким
️️️️
С. Муниру
63'
61'
Замена
Р. Лаваль
️️️️
А. Махер
Желтая карточка
С. Муниру
57'
49'
Желтая карточка
А. Махер
Замена
Б. Голубович
️️️️
Г. Энаке
45'
Замена
А. Бурчану
️️️️
М. Пинтилий
45'
30'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ндиайе
Пас отдал
А. Врсаевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
70
Салли Муниру
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
29
Вильям
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
10
Фернандо Болдрин
АП
8
Михай Пинтилий
ПП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
5
Баду Ндиайе
АП
6
Муса Чагыран
ПП
28
Джон Деларж
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
ФКСБ
33
Эдуард Станчу
ВР
2
Габриэль Симьон
ЦЗ
55
Александру Бурчану
ОП
19
Аднан Аганович
ЦП
20
Влад Аким
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
14
Боян Голубович
ЦФ
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
12
Рахим Лаваль
ЦП
6
Мехмет Гювен
ЦП
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
3-5-2
1
Ницэ
30
Тамаш
15
Момчилович
14
Тошка
19
Мок
44
Энаке
29
Вильям
77
Попа
8
Пинтилий
70
Муниру
10
Болдрин
4-3-1-2
99
Карчемарскас
61
Джурукшу
8
Пинту
8
Врсаевич
26
Прохазка
6
Чагыран
17
Регаттен
6
Махер
5
Ндиайе
24
Русеску
28
Деларж
44
Энаке
14
Голубович
14
Голубович
44
Энаке
8
Пинтилий
55
Бурчану
55
Бурчану
8
Пинтилий
70
Муниру
20
Аким
20
Аким
70
Муниру
28
Деларж
11
Килиджаслан
11
Килиджаслан
28
Деларж
8
Врсаевич
33
Байир
33
Байир
8
Врсаевич
6
Махер
12
Лаваль
12
Лаваль
6
Махер
Остались в запасе
ФКСБ
Османлыспор
2
Габриэль Симьон
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
33
Эдуард Станчу
ВР
19
Аднан Аганович
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
25
Хакан Арикан
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
2
Габриэль Симьон
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
33
Эдуард Станчу
ВР
19
Аднан Аганович
ЦП
Остались в запасе
25
Хакан Арикан
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча ФКСБ - Османлыспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
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1 : 0
02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Национальный
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