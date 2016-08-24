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Манчестер Сити - ФКСБ
Манчестер Сити - ФКСБ: обзор матча 24 августа 2016
Манчестер Сити
24.08.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 5 : 0
Завершен
ФКСБ
56'
Ф. Делф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - ФКСБ
Замена
Фернандиньо
️️️️
К. Ихеначо
76'
62'
Замена
В. Аким
️️️️
С. Муниру
Замена
Анхелиньо
️️️️
Нолито
60'
Замена
Т. Адарабиойо
️️️️
Д. Стоунз
60'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Делф
Пас отдал
Х. Навас
56'
53'
Замена
А. Попа
️️️️
Д. Попеску
53'
Замена
Н. Станчу
️️️️
А. Аганович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
ФКСБ
77
Валентин Кожокару
ВР
5
Жюгюрта Хамрун
ВР
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
55
Александру Бурчану
ОП
70
Салли Муниру
ЦП
19
Аднан Аганович
ЦП
44
Габриэль Энаке
ПП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Манчестер Сити
1
Ангус Ганн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Габриэль Симьон
ЦЗ
16
Роберт Вылчану
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
20
Влад Аким
ЦП
3-3-2-2
1
Харт
16
Навас
11
Коларов
6
Стоунз
3
Клиши
5
Фернандо
24
Маффео
42
Туре
18
Делф
17
Ихеначо
3
Нолито
4-1-3-1
77
Кожокару
15
Момчилович
30
Тамаш
3
Митря
24
Попеску
55
Бурчану
44
Энаке
19
Аганович
70
Муниру
99
Тудоре
3
Нолито
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
3
Нолито
6
Стоунз
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
6
Стоунз
17
Ихеначо
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
17
Ихеначо
19
Аганович
10
Станчу
10
Станчу
19
Аганович
24
Попеску
77
Попа
77
Попа
24
Попеску
70
Муниру
20
Аким
20
Аким
70
Муниру
Остались в запасе
Манчестер Сити
ФКСБ
1
Ангус Ганн
ВР
21
Давид Сильва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
16
Роберт Вылчану
ЦП
2
Габриэль Симьон
ЦЗ
1
Флориан Ницэ
ВР
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
21
Давид Сильва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
16
Роберт Вылчану
ЦП
2
Габриэль Симьон
ЦЗ
1
Флориан Ницэ
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Манчестер Сити - ФКСБ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
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Арджеш Питешти
- : -
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ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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